W sobotę (7 października) rano Hamas rozpoczął atak na Izrael. Wiele miast zostało ostrzelanych przez rakiety. Pojawiły się także informacje o palestyńskich bojownikach porywających izraelskich cywili i przewożących ich do Strefy Gazy. Władze Izraela niezwłocznie po przeprowadzeniu ataku, rozpoczęły odwet. Sytuacja na bliskim wschodzie komentowana jest przez media na całym świecie, których korespondenci niejednokrotnie narażają swoje życie podczas relacjonowania konfliktu.

Atak na Izrael. Reporterka prowadziła relację na żywo, za nią spadła rakieta

O tym, z jakim niebezpieczeństwem wiąże się praca dziennikarza w trakcie wojny, przekonała się reporterka telewizji Al-Dżazira. W dniu rozpoczęcia palestyńskiego ataku (7 października) tuż po godzinie 17 czasu polskiego dziennikarka prowadziła relację na żywo ze Strefy Gazy. Miejsce to stało się celem akcji odwetowej Izraela. Reporterka nie zdążyła powiedzieć słowa, kiedy za jej plecami rakieta uderzyła w jeden z wieżowców.

Przerażona dziennikarka natychmiast odskoczyła na bok, jednak po chwili wróciła przed kamerę. - Wszystko ze mną w porządku. To był atak rakietowy na Palestine Tower, w samym środku miasta Gaza - zdołała powiedzieć roztrzęsionym głosem. Relację przejął prowadzący, który uspokoił odbiorców, że pracownicy zostaną ewakuowani z niebezpiecznego terenu.

Atak Palestyny na Izrael. "To jest wojna"

Hamas poinformował, że "operacja" jest odpowiedzią na wcześniejsze najazdy izraelskich osadników na palestyńskie domy na Zachodnim Brzegu oraz na prowokacje na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, najświętszym miejscu islamu i judaizmu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że Izrael jest w stanie wojny.

- To nie jest operacja, to nie jest eskalacja przemocy. To jest wojna. Rano Hamas rozpoczął niespodziewany atak na Izrael. To jest wojna i my ją wygramy - mówił. Odpowiedzią na palestyński atak ma być operacja "Miecze z żelaza". Wiele wskazuje także na to, że będzie to największa i najbardziej krwawa wojna Izraela z Hamasem w historii.