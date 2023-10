Andrzej Duda o Polakach w Izraelu: "To niemałe grupy, liczby idące w setki". Prezydent apeluje

Andrzej Duda był gościem niedzielnego "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Podczas programu prezydent wypowiedział się między innymi na temat bezpieczeństwa polskich obywateli w kontekście sobotniego ataku Hamasu na Izrael.

Andrzej Duda o Polakach w Izraelu: Niestety są to niemałe grupy. To liczby idące w setki

Andrzej Duda podkreślił, że nie ma informacji, by w atakach Hamasu ucierpiał jakikolwiek Polak, choć wielu z nich przebywa w kraju. - Niestety są grupy Polaków i to niemałe w Izraelu. Także na Zachodnim Brzegu Jordanu. To są liczby idące w setki - mówił. - W tym momencie trzeba się wstrzymać przed wyjazdem do Izraela. To jest absolutny apel. Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, przede wszystkim dopóki nie dojdzie do zaprzestania walk - powiedział Duda i podkreślił, że polskie służby konsularne "robią wszystko, co w ich mocy", by zapewnić Polakom bezpieczeństwo.

Hamas zaatakował Izrael. Prezydent Duda: Jestem wstrząśnięty

Do ataku Hamasu prezydent odniósł się jeszcze w sobotę. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że jest "wstrząśnięty wiadomością o (...) brutalnym ataku Hamasu na Izrael", a także dodał, że "ataki rakietowe i przetrzymywanie cywilów jako zakładników budzą nasz najgłębszy sprzeciw".

Tymczasem na lotnisku w Tel Awiwie utknęli między innymi polscy uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Lublinie. Tamtejsza nauczycielka opisuje w rozmowie z "GW", że do polskiej ambasady udało się im dodzwonić po kilku godzinach. Placówka zalecała pozostanie na lotnisku. Więcej na temat Polaków, którzy przebywają w Izraelu, można przeczytać w tekście powyżej.