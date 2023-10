Atak na Izrael. Izraelska armia odpowiada. Mieszkańcy Strefy Gazy dostali pilne ostrzeżenie

Izraelskie wojsko wciąż prowadzi walki z Hamasem w niektórych miejscach na południu kraju - poinformował rzecznik armii. Jak dodał, sytuacja w kraju wciąż nie jest jeszcze opanowana. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych rzecznik przekazał również, że los cywilów oraz wojskowych, wziętych przez Hamas jako zakładników, zadecyduje o działaniach Izraela oraz i dalszym biegu wojny. Według mediów, siły izraelskie uwolniły zakładników przetrzymywanych w domu w mieście Ofakim na granicy ze Strefą Gazy. Przetrzymywane przez bojowników Hamasu Izraelczyków udało się odbić po wielogodzinnych negocjacjach. Podczas akcji zginęło 10 palestyńskich napastników. Dwóch izraelskich żołnierzy zostało rannych.

"Izrael wyraźnie przygotowuje się do inwazji w Strefie Gazy. Mieszkańcy kilku miejscowości na północy i południu Strefy otrzymali instrukcje drogą elektroniczną od Izraela, że mają opuścić swoje miejscowości i dokąd mają się udać" - napisał w portalu X Jarosław Kociszewski, dziennikarz zajmujący się sprawami międzynarodowymi.

Izrael. Wymiana ognia z Libanem

Hezbollah przyznał się w niedzielę rano do ataków na granicy Izreala z Libanem. W odpowiedzi Izraelskie Siły Obronne uderzyły na terytorium sąsiedniego kraju z artylerii. W oświadczeniu wydanym przez organizację podkreślono, że ataki na Farmy Shebaa to wyraz solidarności z narodem palestyńskim. Farmy Shebaa to od 1967 roku sporny pas ziemi pomiędzy Izraelem a Libanem.

Wcześniej izraelskie wojsko poinformowało, że prowadzi wymianę ognia z Libanem i podkreśliło, że przygotowuje się na różne scenariusze oraz, że będzie nadal działać we wszystkich regionach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa izraelskich cywilów.

W nocy Hamas ponownie zaatakował Izrael

W nocy Hamas ponownie ostrzelał rakietami terytorium Izraela. Większość pocisków została zestrzelona. W mieście Aszkelon ciężko ranna została 50-letnia kobieta. Rakiety spadły także na miasto Sderot i miejscowości przy granicy Strefy Gazy.

Jak poinformowało biuro premiera Benjamina Netanjahu, gabinet bezpieczeństwa podjął wiele operacyjnych decyzji, mających doprowadzić do zniszczenia możliwości militarnych i administracyjnych organizacji Hamas. Gabinet postanowił między innymi wstrzymać dostawy energii elektrycznej, paliw i towarów do Strefy Gazy.

Polski MSZ wprowadziło najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek wyjazdy do tego kraju. W opublikowanym komunikacie przekazało, że ambasada RP w Izraelu od początku kryzysu pozostaje w stałym kontakcie z polskimi obywatelami przebywającymi na miejscu.

"Sytuacja jest trudna i bardzo dynamiczna. Nie funkcjonują przejścia graniczne z Jordanią" - czytamy w komunikacie. Obywatelom Polski przebywającym na terenie Izraela MSZ zaleca, aby pozostali w bezpiecznym schronieniu oraz nawiązali kontakt z odpowiednią placówką. Jak dodano, ze względu na prawie całkowite zamknięcie lotnisk oraz ograniczenia na przejściach granicznych, ewakuacja nie jest na chwilę obecną możliwa. Ministerstwo zaapelowało również o śledzenie mediów społecznościowych placówek i MSZ, na których na bieżąco będą pojawiać się informacje ważne z punktu widzenia przebywających w Izraelu obywateli RP.

Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Izraela

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał z prezydentem Izraela Izaakiem Herzogiem i przekazał mu wyrazy solidarności z jego krajem.

"Potępiłem atak Hamasu, a zwłaszcza akty przemocy wymierzone w ludność cywilną. Zapewniłem o polskim wsparciu dla działań mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa. Izrael ma prawo do obrony życia swoich obywateli" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Atak Hamasu na Izrael. Linie lotnicze odwołują loty

Największe linie lotnicze odwołują loty do Tel Awiwu po dzisiejszym ataku Hamasu na Izrael. Połączenia wstrzymały między innymi American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates Ryanair, Aegean Airlines oraz PLL LOT. "Biorąc pod uwagę obecną sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Tel Awiwie, Lufthansa odwołuje wszystkie loty do i z Tel Awiwu, do poniedziałku włącznie" - poinformowała rzecznik niemieckiego przewoźnika. "Do odwołania" połączenia wstrzymało również Air France. Decyzję o odwołaniu lotów z Warszawy do Tel Awiwu podjęły także Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Wizz Air.

Niektóre linie nie wstrzymały komercyjnych połączeń z portem lotniczym Ejlat, drugim międzynarodowym lotniskiem w Izraelu.