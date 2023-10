Noc, w którą zapłonęło niebo. Setki rakiet nad Izraelem [ZDJĘCIA]

Rośnie liczba ofiar walk na Bliskim Wschodzie. Według przedstawicieli obu stron zginęło dotąd około 200 Izraelczyków i co najmniej 232 Palestyńczyków. Wszystko to po tym, jak rano Hamas rozpoczął niespodziewany ostrzał rakietami oraz wdarł się na teren Izraela.

REKLAMA

Zobacz wideo Żydowscy pielgrzymi przybyli do Ukrainy, by świętować Nowy Rok. Nie przeszkodziła im trwająca wojna

Czarny dzień dla Izraela

Sobotę 7 października premier Izraela Benjamin Netanjahu nazwał "czarnym dniem" i zapowiedział "potężną zemstę". Polityk ostrzegł, że "dotrze ona do każdego miejsca, w którym ukrywa się Hamas". - To, co wydarzyło się dzisiaj, nie miało dotychczas miejsca w Izraelu i gwarantuję, że więcej się nie powtórzy. Cały rząd popiera naszą decyzję. Nasza armia wykorzysta swoją siłę, żeby zniszczyć potencjał Hamasu. Uderzymy w nich i pomścimy ten czarny dzień, którego ofiarami stał się Izrael i jego mieszkańcy - podkreślił.

Atak Hamasu na Izrael IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS / REUTERS

Atak Hamasu na Izrael MOHAMMED SALEM / REUTERS / REUTERS

Atak Hamasu na Izrael MOHAMMED SALEM / REUTERS / REUTERS

Hamas porwał cywilów. Część z nich została zamordowana

Wojsko szacuje, że co najmniej 50 osób, zarówno żołnierzy, jak i cywilów, zostało porwanych do Gazy przez bojowników. - Niektórzy cywile zostali zamordowani, dowódcy i żołnierze zginęli w walkach, a także cywile i żołnierze, którzy zostali uprowadzeni przez Hamas - powiedział rzecznik izraelskiej armii admirał Daniel Hagari. Wśród ofiar po stronie izraelskiej są między innymi osoby, które bawiły się na imprezach na wolnym powietrzu na terenach niedaleko granicy z Gazą. Według świadków, kiedy bojownicy z Hamasu pojawili się na miejscu, strzelali do cywilów seriami z karabinów, a ludzie uciekali w popłochu. Bojownicy zaatakowali też w miejscu imprezy dla najmłodszych. Rodzice desperacko starają się teraz dowiedzieć, gdzie są ich dzieci.

Atak Hamasu na Izrael MOHAMMED SALEM / REUTERS / REUTERS

Atak Hamasu na Izrael MOHAMMED SALEM / REUTERS / REUTERS

Atak Hamasu na Izrael IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS / REUTERS

Izrael rozpoczął naloty, ale rakiety lecą też z Gazy

W odpowiedzi na atak Hamasu izraelska armia rozpoczęła najbardziej intensywne w ostatnich latach naloty na cele w Gazie, związane z Hamasem. Zniszczono m.in. trzy wieżowce oraz wiele mniejszych budynków. Eksperci spodziewają się, że izraelskie naloty nie zakończą się szybko.

Wieczorem na Izrael znów jednak poleciały setki rakiet z Gazy. Pociski spadły w rejonie położonych na południu miast, a część została unieszkodliwiona przez systemy obrony rakietowej. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Atak, który rozpoczął rano Hamas, miał zaskoczyć Izrael, stąd w miejscowych mediach coraz częściej pojawiają się pytania, jakie dokładnie błędy popełniły izraelskie służby. To bowiem pierwszy od 50 lat przypadek operacji zbrojnej, która zaskoczyła Izrael i w trakcie której to nie izraelskie siły oddały pierwszy strzał.