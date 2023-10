Atak na Izrael. Lider Hamasu jest pewny "wielkiego zwycięstwa". "Jesteśmy o krok"

W sobotę nad ranem palestyński Hamas wystrzelił w kierunku Izraela rakiety, a bojownicy mieli przedostać się na teren kraju i wziąć cywilów jako zakładników. To najbardziej brutalna i największa taka operacja palestyńskiej organizacji od wielu lat. Mówi się o setkach zmarłych i tysiącach rannych.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Lewica chce "odjaniepawlić" Polskę?

Lider Hamasu mówi o wielkim zwycięstwie. USA zapewniają Izrael o wsparciu

Jeden z liderów Hamasu Ismail Haniyeh w czasie swojego wystąpienia przekazał krajom arabskim, że Izrael nie może zapewnić im żadnej ochrony. - Burza rozpętała się w Gazie i rozszerzy się na Zachodni Brzeg - powiedział i dodał, że "bitwa przeniosła się do serca 'bytu syjonistycznego' [pejoratywne określenie używane w stosunku do Izraela - red.]". Atak na Izrael nazwał "bohaterską epopeją", która jest "odpowiedzią" na agresję na meczet Al-Aksy. - Jesteśmy o krok od wielkiego zwycięstwa i wyraźnego podboju na froncie Gazy. Wystarczy! Okres intifad [powstań - red.] i rewolucji w walce o wyzwolenie naszej [palestyńskiej] ziemi oraz naszych więźniów przebywających w okupacyjnych [izraelskich] więzieniach musi się zakończyć - podkreślił Ismail Haniyeh.

Jednocześnie działania Hamasu potępiła m.in. Unia Europejska, a Stany Zjednoczone zapowiedziały pełne wsparcie dla Izraela. Sekretarz obrony Lloyd Austin przekazał, że w najbliższych dniach Pentagon będzie pracował nad zapewnieniem Izraelowi tego, czego potrzebuje do "obrony i ochrony ludności cywilnej przed masową przemocą i terroryzmem". W mediach pojawiają się także doniesienia o skutecznych działaniach Izraela - Reuters podaje, że izraelskie samoloty zbombardowały dom przywódcy Hamasu w Strefie Gazy Jehjia Al-Sinwara w Chan Junus.

Najnowsze informacje z Izraela znajdziecie w relacji na żywo:

Atak Hamasu na Izrael. Polski MSZ reaguje

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkich podróży na terytorium całego Izraela, a także na Zachodni Brzeg Jordanu oraz do Strefy Gazy. Od rana trwa tam wymiana ognia między Izraelem i palestyńskim Hamasem. MSZ podkreśla, że jest to państwo zagrożone terroryzmem, w którym należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu potencjalnych celów ataku, takich jak obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne czy bazary. "Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz" - czytamy w oświadczeniu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że w Jerozolimie i innych dużych miastach Izraela może dochodzić do zamieszek, niepokojów społecznych i aktów przemocy. Okresowo miejscowe służby mogą ograniczyć dostęp do niektórych dzielnic i obiektów oraz wprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa dla turystów. MSZ zwraca uwagę, że szczególną ostrożność należy zachować na terenach pogranicznych między Palestyną a Izraelem, gdzie może dojść do starć zbrojnych. W przypadku ataku rakietowego, po usłyszeniu sygnału alarmowego, należy udać się do jednego z rozmieszczonych w całym kraju schronów - przypomina resort.

Ataki ugrupowania Hamas na Izrael potępiła m.in. Unia Europejska. W oświadczeniu UE podkreśliła prawo Izraela do samoobrony i wezwała do natychmiastowego zaprzestania "bezsensownych ataków i przemocy, które jeszcze bardziej zwiększają napięcia w regionie i poważnie osłabiają dążenia pokojowe Palestyńczyków". Unijny komisarz ds. polityki zagranicznej Joseph Borrel zaznaczył, że Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z Izraelem, który ma prawo do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym w obliczu "tak brutalnych ataków".