Atak na Izrael. Joe Biden rozmawiał z premierem Benjaminem Netanjahu. "Zaoferowałem nasze wsparcie"

Na oficjalnym koncie na portalu X kancelaria premiera Benjamina Netanjahu przekazała, że szef rządu odbył telefoniczną rozmowę z Joe Bidenem. Prezydent USA miał zapewnić, że Stany Zjednoczone stoją u boku Izraela i w pełni popierają jego prawo do samoobrony. Netanjahu podziękował Bidenowi "za bezwarunkowe wsparcie" i "dał jasno do zrozumienia", że konieczne są długotrwałe, zdecydowane działania, aż do wygranej Izraela.

[AKTUALIZACJA]: Joe Biden o rozmowie z premierem Izraela poinformował niedługo później również na portalu X. "Zaoferowałem nasze wsparcie i powtórzyłem moje niezachwiane zaangażowanie w bezpieczeństwo Izraela" - podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. Złożył również kondolencje rodzinom, które straciły bliskich.

Izrael ze wsparciem Stanów Zjednoczonych. "Nie ma usprawiedliwienia"

Biały Dom już wcześniej potępił atak Hamasu na Izrael w komunikacie: "Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiają niesprowokowane ataki terrorystów Hamasu na izraelskich cywilów". Przekazał również, że doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan jest w bliskim kontakcie z izraelskimi partnerami. Stanowczo o sprawie wypowiedział się amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, który odkreślił, że nie ma usprawiedliwienia dla terroryzmu. "Stoimy solidarnie za rządem i społeczeństwem Izraela" - wskazał. Sekretarz obrony Lloyd Austin poinformował natomiast, że uważnie śledzi rozwój wydarzeń w Izraelu. "Nasze zaangażowanie w prawo Izraela do obrony pozostaje niezachwiane i składam kondolencje rodzinom tych, którzy stracili życie w tym odrażającym ataku na cywilów" - oświadczył Austin i zapowiedział, że w najbliższych dniach Pentagon będzie pracował nad zapewnieniem Izraelowi tego, czego potrzebuje do "obrony i ochrony ludności cywilnej przed masową przemocą i terroryzmem".

Atak Hamasu na Izrael. Rośnie liczba ofiar

Członkowie Hamasu przedostali się do Izraela drogą lądową, powietrzną i morską. Zaatakowali między innymi na bazę wojskową na granicy ze Strefą Gazy, gdzie porwali kilku izraelskich żołnierzy. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, które pokazują, że bojownicy porywają cywilów i wywożą ich do Strefy Gazy. Mieli też zniszczyć płot na granicy ze Strefą.

Siły Obronne Izraela twierdzą, że przeprowadziły naloty na 17 obiektów wojskowych i cztery siedziby należące do Hamasu w Strefie Gazy. Wcześniej izraelska armia ogłosiła rozpoczęcie operacji "Miecze z żelaza", która ma być odpowiedzią na palestyński atak. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że Izrael jest w stanie wojny. - Rano Hamas rozpoczął niespodziewany atak na Izrael. To jest wojna i my ją wygramy - powiedział.

Po stronie palestyńskiej w Gazie przerażeni cywile uciekają z domów, bo jest wielce prawdopodobne, że skala izraelskiego odwetu będzie ogromna. Nie wiadomo, ile osób nie żyje w Gazie. Według Izraela do tej pory zginęło 40 Izraelczyków, a 779 jest rannych. Palestyńczycy informują, że w po ich stronie, w wyniku izraelskich ataków zginęło 198 osób, a 1610 jest rannych.