Media: Iran gratuluje Hamasowi ataku i zapowiada wsparcie "aż do wyzwolenia"

Częściowo finansowana przez rząd irańska agencja ISNA, na której informacje powołują się m.in. Agencja Reutera i SkyNews, podaje, że doradca najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego pogratulował w sobotę Hamasowi przeprowadzenia "największego ataku na Izrael od lat". - Gratulujemy bojownikom palestyńskim - miał powiedzieć Yahya Rahim Safavi. Według doniesień zapowiedział również wsparcie dla Hamasu "aż do wyzwolenia Palestyny i Jerozolimy".

Bombardowanie w Izraelu. Państwa apelują o deeskalację konfliktu

"Do maksymalnego umiaru i unikania narażania cywili na dalsze niebezpieczeństwa" wzywa natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu. W swoim oświadczeniu resort ostrzega przed "strasznymi konsekwencjami" eskalacji konfliktu pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami. Z apelem o powstrzymanie się od impulsywnych kroków zwrócił się również prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, a MSZ Jordanii podkreśliło konieczność pilnej deeskalacji konfliktu. W podobnym tonie wypowiedziały się także władze Arabii Saudyjskiej, które wskazały przy tym, że uważnie śledzą rozwój wydarzeń. Jednocześnie w wydanym komunikacie zaznaczyły, że wielokrotnie ostrzegały przed eskalacją konfliktu na linii Izrael-Palestyna, oraz "ponownie wezwały społeczność międzynarodową do wzięcia odpowiedzialności i uruchomienia wiarygodnego procesu pokojowego" w tej sprawie.

Atak Hamasu na Izrael. Rośnie liczba ofiar

Członkowie Hamasu przedostali się do Izraela drogą lądową, powietrzną i morską. Zaatakowali między innymi na bazę wojskową na granicy ze Strefą Gazy, gdzie porwali kilku izraelskich żołnierzy. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, które pokazują, że bojownicy porywają cywilów i wywożą ich do Strefy Gazy. Mieli też zniszczyć płot na granicy ze Strefą.

Siły Obronne Izraela twierdzą, że przeprowadziły naloty na 17 obiektów wojskowych i cztery siedziby należące do Hamasu w Strefie Gazy. Wcześniej izraelska armia ogłosiła rozpoczęcie operacji "Miecze z żelaza", która ma być odpowiedzią na palestyński atak. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że Izrael jest w stanie wojny. - Rano Hamas rozpoczął niespodziewany atak na Izrael. To jest wojna i my ją wygramy - powiedział.

Po stronie palestyńskiej w Gazie przerażeni cywile uciekają z domów, bo jest wielce prawdopodobne, że skala izraelskiego odwetu będzie ogromna. Nie wiadomo, ile osób nie żyje w Gazie. Według Izraela do tej pory zginęło 40 Izraelczyków, a 779 jest rannych. Palestyńczycy informują, że w po ich stronie, w wyniku izraelskich ataków zginęło 198 osób, a 1610 jest rannych.