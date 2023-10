Według komunikatu izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych bojownicy Hamasu przeniknęli do izraelskich społeczności i już od rana 7 października chodzą od domu do domu i "mordują niewinnych Izraelczyków". Jak podkreślono, niektóre obrazy są tak niepokojące, że nie można się nimi nawet podzielić. Informacje o cywilach mordowanych przez bojowników potwierdził m.in. burmistrz miasta Sederot w izraelskim Dystrykcie Południowym.

Brutalne ataki palestyńskich bojowników na ludność Izraela

Burmistrz Alon Davidi zaapelował do mieszkańców, by nie otwierali nikomu drzwi, zostawali w domach i zamknęli okna. - Wciąż przeszukujemy okolicę - podkreślił w komunikacie skierowanym do obywateli miasta, cytowanym przez portal Times of Israel. Burmistrz stwierdził, że naród izraelski "jeszcze nie widział" tego, co wydarzyło się w mieście. Według jego relacji doszło tam do "nieludzkich czynów" wobec niewinnych ludzi.

Reporter kanału 12 cytowany przez ten sam portal twierdzi, że na ulicach całego miasta leży wiele ciał. Podkreślił, że ofiary śmiertelne nie zginęły w wyniku ataku rakietowego, a ostrzału ze strony bojowników Hamasu.

Palestyńscy bojownicy mieli zaatakować także uczestników bawiących się na festiwalu zorganizowanym z okazji święta Sukkot. Tysiące osób bawiło się podczas imprezy plenerowej w pobliżu kibucu Re'eim, sąsiadującego ze Strefą Gazy. Wśród zgromadzonych wybuchła panika. Sytuację relacjonował portal Times of Israel, który opisywał latające nad głowami uczestników rakiety. Niektórzy świadkowie mieli twierdzić, że słyszeli strzały oddawane w kierunku tłumu cywili.

Cywile porywani przez bojowników Hamasu

Oprócz setek zabitych i rannych, wielu cywilnych zakładników miało zostać porwanych przez bojowników Hamasu. W sieci pojawiają się nagrania przedstawiające mieszkańców Izraela wywożonych do Strefy Gazy, wśród nich są kobiety i dzieci.

Według informacji przekazanych przez portal The Jewish Chronicle, na kanale Telegramu powiązanym z Hamasem pojawiło się nagranie rannego żołnierza Izraelskich Sił Obronnych (IDF) porwanego przez grupę terrorystyczną, a także młodej Izraelki wpychaną siłą przez bojowników do ciężarówki.

Ministerstwo Zdrowia Izraela twierdzi, że w związku z atakiem terrorystycznym Hamasu do szpitali trafiło dotychczas 908 rannych. Władze podkreśliły, że zginęło co najmniej 100 osób.