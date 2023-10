Bombardowanie w Izraelu. Andrzej Duda: Jestem wstrząśnięty. Ataki budzą najgłębszy sprzeciw

Andrzej Duda przekazał we wpisie w mediach społecznościowych, że jest "wstrząśnięty wiadomością o dzisiejszym brutalnym ataku Hamasu na Izrael". Dodał, że "ataki rakietowe i przetrzymywanie cywilów jako zakładników budzą nasz najgłębszy sprzeciw". "Polska potępia wszelkie akty przemocy. Składam wyrazy głębokiego współczucia wszystkim osobom dotkniętym atakiem" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau z kolei "stanowczo potępił" trwające ataki Hamasu na Izrael. "Ta bezpodstawna agresja oraz akty przemocy, szczególnie wobec cywilów, są niedopuszczalne. Nasze myśli i modlitwy są przy wszystkich dotkniętych tymi strasznymi wydarzeniami" - napisał szef polskiej dyplomacji we wpisie na portalu X.

Świat krytykuje atak Hamasu

Atak Hamasu potępiła też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: "To terroryzm w najbardziej nikczemnej formie". Stwierdziła również, że "Izrael ma prawo się bronić". W podobnym tonie wypowiedział się także minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Albares, który przekazał, że jego kraj potępia ataki Hamasu i jest "zszokowany tą masową przemocą". Do natychmiastowego zawieszenia broni wezwały stanowczo Zjednoczone Emiraty Arabskie. W swoim oświadczeniu MSZ wskazało na potrzebę "zatrzymania eskalacji" między Palestyńczykami i Izraelczykami oraz konieczność "ochrony życia ludzkiego".

Ataki na Izrael potępił już także Biały Dom. "Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiają niesprowokowane ataki terrorystów Hamasu na izraelskich cywilów" - czytamy w komunikacie Białego Domu. Napisano w nim, że doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan jest w bliskim kontakcie z izraelskimi partnerami. "Stoimy za rządem i społeczeństwem Izraela i przekazujemy nasze kondolencje z powodu śmierci Izraelczyków w atakach" - napisał Biały Dom. CNN podaje, że wkrótce dojdzie do rozmowy prezydenta USA Joe Bidena z premierem Izraela Benjamin Netanjahu.

Atak Hamasu na Izrael. Rośnie liczba ofiar

Członkowie Hamasu przedostali się do Izraela drogą lądową, powietrzną i morską. Zaatakowali między innymi na bazę wojskową na granicy ze Strefą Gazy, gdzie porwali kilku izraelskich żołnierzy. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, które pokazują, że bojownicy porywają cywilów i wywożą ich do Strefy Gazy. Mieli też zniszczyć płot na granicy ze Strefą.

Siły Obronne Izraela twierdzą, że przeprowadziły naloty na 17 obiektów wojskowych i cztery siedziby należące do Hamasu w Strefie Gazy. Wcześniej izraelska armia ogłosiła rozpoczęcie operacji "Miecze z żelaza", która ma być odpowiedzią na palestyński atak. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że Izrael jest w stanie wojny. - Rano Hamas rozpoczął niespodziewany atak na Izrael. To jest wojna i my ją wygramy - powiedział.

Po stronie palestyńskiej w Gazie przerażeni cywile uciekają z domów, bo jest wielce prawdopodobne, że skala izraelskiego odwetu będzie ogromna. Nie wiadomo, ile osób nie żyje w Gazie. Według Izraela do tej pory zginęło 40 Izraelczyków, a 779 jest rannych. Palestyńczycy informują, że w po ich stronie, w wyniku izraelskich ataków zginęło 198 osób, a 1610 jest rannych.