Polska dziennikarka w Izraelu: Mieszkańcy są w absolutnym szoku. Pierwszy raz naprawdę się boimy

W sobotę (7 października) nad ranem Hamas zaatakował Izrael. Kilka godzin później premier Benjamin Netanjahu wygłosił oświadczenie, w którym stwierdził, że "to jest wojna". Izraelska armia ogłosiła natomiast operację "Miecze z żelaza". Tymczasem Onet rozmawiał z polską dziennikarką, korespondentką "Tygodnika Powszechnego" i redaktorką naczelną magazynu "Kalejdoskop. Kwartalnik polskojęzyczny w Izraelu", Karoliną Przewrocką-Aderet, która mieszka w Tel Awiwie.

Polska dziennikarka mieszkająca w Izraelu: Jeśli Hezbollah włączy się do akcji, zaatakują cały kraj

Według doniesień mediów palestyńscy bojownicy biorą zakładników. Orócz bombardowań wiadomo, że co najmniej kilkudziesięciu bojowników przedostało się na teren Izraela. W co najmniej kilkunastu miejscach palestyńscy bojownicy weszli do domów cywilów i wzięli Izraelczyków za zakładników. Pojawiają się również informacje, że część zakładników została porwana do Gazy, a w izraelskich mediach społecznościowych są publikowane filmy pokazujące palestyńskich bojowników z uprowadzonymi izraelskimi pojazdami wojskowymi.

- Ludzie zaczęli dzwonić do mediów z prośbą o pomoc i reakcje, ponieważ wokół ich domów zaroiło się od terrorystów z karabinami. Policja nie odbierała, a oni siedzą sami w domach i błagają dziennikarzy o pomoc - mówi Przewrocka-Aderet. - Mieszkańcy kraju są w absolutnym szoku, że terroryści otworzyli bramy i masowo przeszli do Izraela - podkreśliła.

- Żyjemy w przekonaniu, że nasza armia jest świetna i cokolwiek by się nie stało, to nas obronią. Podobnie jest z rakietami - mamy żelazną kopułę. Jednak w momencie, kiedy na ulicę pod nasz dom wjeżdża Hamas, to jest coś zupełnie innego. Czekamy, pojawiła się informacja, że Hezbollah bierze pod uwagę włączenie się do akcji. Jeśli tak się stanie, zaatakują cały kraj. Po raz pierwszy naprawdę się boimy - mówi portalowi dziennikarka.

Hamas zaatakował Izrael. Prezydent Palestyny: Palestyńczycy mają prawo się bronić

Od sobotniego rana palestyński Hamas wystrzelił w kierunku Izraela co najmniej dwa i pół tysiąca rakiet, czyli tyle, ile w poprzednich konfliktach spadało na Izrael w ciągu kilku dni. Hamas poinformował, że operacja jest odpowiedzią na wcześniejsze najazdy izraelskich osadników na palestyńskie domy na Zachodnim Brzegu oraz na prowokacje na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, najświętszym miejscu islamu i judaizmu.

Po stronie izraelskiej zginęły co najmniej 22 osoby. Nie wiadomo, ile osób nie żyje w Gazie, gdzie izraelskie wojsko rozpoczęło działania odwetowe.

Tymczasem prezydent Palestyny Mahmud Abbas powiedział, że Palestyńczycy mają prawo się bronić przed "terrorem osadników i wojsk okupacyjnych". W ten sposób Abbas, cytowany przez oficjalną agencję WAFA, odniósł się do porannego ataku na Izrael przeprowadzonego ze Strefy Gazy przez palestyńskich bojowników. Abbas wziął udział w nadzwyczajnym spotkaniu władz Palestyny, które odbyło się w Ramallah.