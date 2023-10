Atak na Izrael. Prezydent Autonomii Palestyńskiej reaguje. Meczety wzywają do "świętej wojny"

Abbas wziął w sobotę udział w nadzwyczajnym spotkaniu władz Palestyny, które odbyło się w Ramallah. Jego słowa przytacza Reuters, cytując palestyńską agencję WAFA.

REKLAMA

W Jerozolimie wezwania do "świętej wojny"

Tymczasem Kyiv Post informuje, że głośników w meczetach w całej Jerozolimie płyną wezwania do muzułmanów do powstania i prowadzenia "świętej wojny" przeciwko Izraelowi.

Zobacz wideo Krzysztof Gawkowski: Jest na opozycji wiatr w żaglach, nie wolno tego zmarnować, trzeba pokonać PiS

"Meczety w Jerozolimie podżegają do wojny przeciwko Izraelowi. W latach 90. podobne ogłoszenia wobec Hindusów nadawano przez głośniki meczetu w Kaszmirze w Bharacie. Następnie islamiści dopuścili się powszechnej, w wyniku której zginęły niezliczone rzesze Hindusów. Setki tysięcy Hindusów musiało uciekać z Doliny Kaszmiru, aby uciec przed zamieszaniem" - poinformował w portalu X dziennikarz Ashwini Shrivastava.

Atak Hamasu na Izrael. Są zabici i ranni

Od rana palestyński Hamas wystrzelił w kierunku Izraela co najmniej dwa i pół tysiąca rakiet, czyli tyle, ile w poprzednich konfliktach spadało na Izrael w ciągu kilku dni. Hamas poinformował, że operacja jest odpowiedzią na wcześniejsze najazdy izraelskich osadników na palestyńskie domy na Zachodnim Brzegu oraz na prowokacje na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, najświętszym miejscu islamu i judaizmu.

Prócz bombardowań wiadomo, że co najmniej kilkudziesięciu bojowników przedostało się na teren Izraela. W co najmniej kilkunastu miejscach palestyńscy napastnicy weszli do cywilnych domów i trzymają teraz Izraelczyków jako zakładników. Pojawiają się też informacje, że część zakładników została porwana do Gazy, a w izraelskich mediach społecznościowych są filmy pokazujące palestyńskich bojowników z uprowadzonymi izraelskimi pojazdami wojskowymi.

Według ostatnich doniesień zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 540 jest hospitalizowanych. Nie wiadomo, ile osób nie żyje w Gazie, gdzie izraelskie wojsko rozpoczęło działania odwetowe.