Atak Hamasu na Izrael. Są zabici i setki rannych. Zbigniew Rau: Bezpodstawna agresja. Głos zabrała też UE

"Ta bezpodstawna agresja oraz akty przemocy, szczególnie wobec cywilów, są niedopuszczalne. Nasze myśli i modlitwy są przy wszystkich dotkniętych tymi strasznymi wydarzeniami" - napisał szef polskiej dyplomacji we wpisie na portalu X.

REKLAMA

Nad ranem palestyński Hamas wystrzelił dziesiątki rakiet, a bojownicy mieli przedostać się na teren Izraela i wziąć cywilów jako zakładników. Izraelska armia ogłosiła, że jest w stanie wojny i przeprowadziła już naloty na pozycje Hamasu w Gazie. Operacji na taką skalę palestyńscy islamiści nie przeprowadzali od wielu lat. Według izraelskich mediów zginęły co najmniej 22 osoby. Z kolei resort zdrowia podaje, że hospitalizowano 545 osób.

"Jednoznacznie potępiam atak przeprowadzony przez terrorystów Hamasu na Izrael. To terroryzm w najbardziej nikczemnej formie. Izrael ma prawo bronić" - napisała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zobacz wideo Krzysztof Gawkowski: Albo będziemy mieli spójną politykę migracyjną z UE, albo będziemy mieli problem na lata

Czechy potępiły atak na Izrael. Netanjahu odwołał wizytę w Pradze

Także Czechy potępiły atak na Izrael przeprowadzony ze Strefy Gazy. W związku z sytuacją w Izraelu odwołano zaplanowaną na poniedziałek wizytę premiera Benjamina Netanjahu w Pradze i czesko-izraelskie konsultacje międzyrządowe.

Premier Czech Petr Fiala przekazał, że potępia ataki terrorystyczne na Izrael i myśli o niewinnych ofiarach przemocy. "Życzę izraelskim przyjaciołom, aby jak najszybciej opanowali sytuację i zrealizowali swoje ambicje życia w pokoju i bezpieczeństwie. Republika Czeska zawsze wspierała i będzie wspierać Izrael w tych staraniach" - napisał czeski premier w mediach społecznościowych. "Ataki rakietowe i przeniknięcie bojowników Hamasu do Izraela na długi czas zablokują starania na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego" - przekazał prezydent Czech Petr Pavel, dodając, że agresywne działania wywołają zdecydowaną i uzasadnioną reakcję Izraela, która przyniesie wiele ofiar.

Atak Hamasu na Izrael

Palestyński Hamas rozpoczął w sobotę rano operację przeciwko Izraelowi. Organizacja poinformowała, że w ciągu 20 minut wystrzeliła w kierunku Izraela ponad pięć tysięcy rakiet. "Zdecydowaliśmy się postawić tamę przestępczej okupacji przez Izrael. Skończył się już czas siania zniszczenia bez ponoszenia konsekwencji" - poinformował Hamas. Według AFP, do ostrzałów dochodziło od 5.30 rano naszego czasu. Obywateli Izraela wezwano do zejścia do schronów, w miastach słychać było syreny alarmowe. Izraelska armia twierdzi, że w tym czasie na terytorium kraju przeniknęli palestyńscy terroryści. Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował o zwołaniu posiedzenia z udziałem szefów sztabów.

Najnowsze wydarzenia poprzedziło rosnące napięcie na pograniczu po zamknięciu przez Izraelczyków na dwa tygodnie granicy dla pracowników ze Strefy Gazy. Od tamtego czasu dochodziło do gwałtownych starć.