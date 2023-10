Atak w Izraelu. Premier Netanjahu: Jesteśmy w stanie wojny. Hamas zapłaci bezprecedensową cenę

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wydał pierwsze publiczne oświadczenie po rozpoczęciu w sobotę (7 października) ataku na Izrael ze Strefy Gazy. - Jesteśmy w stanie wojny. Hamas zapłaci bezprecedensową cenę - powiedział Netanjahu w przemówieniu wydanym około pięć godzin po porannych wydarzeniach. Według najnowszych informacji (stan na godzinę 11:50), w ataku zginęły co najmniej 22 osoby, ale bilans ten prawdopodobnie wzrośnie. Izraelskie ministerstwo zdrowia podaje natomiast, że do szpitali trafiło 545 osób.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu po porannych atakach: Jesteśmy w stanie wojny

- Jesteśmy w stanie wojny i zwyciężymy - mówi Netanjahu na nagraniu. - Wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie zaznał - dodał. Premier Izraela poinformował także, że zdecydował się na "szeroką mobilizację rezerw". - Poinstruowałem przede wszystkim, by oczyścić osiedla z terrorystów, którzy do nich przeniknęli - powiedział, jak cytuje NBC News. Netanjahu wezwał także obywateli do przestrzegania instrukcji sił zbrojnych.

Atak w Izraelu. Hamas wystrzeli ł pięć tysięcy pocisków

Niespodziewany atak na Izrael ze Strefy Gazy. Nad ranem w sobotę (7 października) palestyński Hamas wystrzelił dziesiątki rakiet, a bojownicy mieli przedostać się na teren Izraela i wziąć cywilów jako zakładników. Operacji na taką skalę palestyńscy islamiści nie przeprowadzali od wielu lat.

Syreny alarmowe, które nad ranem rozległy się w wielu izraelskich miastach, były dla Izraelczyków kompletnym zaskoczeniem. W kierunku Izraela poleciały dziesiątki pocisków. Hamas twierdzi, że wystrzelił ich pięć tysięcy.

Hamas oficjalnie potwierdził, że rozpoczął operację odwetową za ostatnie najazdy izraelskich osadników na miasto Huwara na Zachodnim Brzegu oraz za prowokacje, jakich Izraelczycy mają dopuszczać się na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, jednym z najświętszych miejsc zarówno dla islamu jak i dla judaizmu.

Izraelska armia dokonała już nalotów na pozycje Hamasu w Gazie. W następnych godzinach można spodziewać się intensywnej wymiany ognia. Z domów w wielu miejscach w Gazie uciekają cywile przed spodziewanymi izraelskimi bombardowaniami.