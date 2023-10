"Zdecydowaliśmy się postawić tamę przestępczej okupacji przez Izrael. Skończył się już czas siania zniszczenia bez ponoszenia konsekwencji" - poinformował Hamas.

Ostrzał Izraela ze Strefy Gazy. Nie żyje jedna osoba

Według AFP, do ostrzałów dochodziło od 5.30 rano naszego czasu. Obywateli Izraela wezwano do zejścia do schronów, w miastach słychać było syreny alarmowe. Izraelska armia twierdzi, że w tym czasie na terytorium kraju przeniknęli palestyńscy terroryści. Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował o zwołaniu posiedzenia z udziałem szefów sztabów. Media donoszą, że w wyniku ataku zginęła 60-letnia kobieta. 15 osób zostało rannych. Reuters podaje, że najpoważniejszy atak od czasu 10-dniowego konfliktu między Hamasem a Izraelem w 2021 roku. "Times of Israel" podaje, że ministerstwo obrony Izraela ogłosiło stan gotowości do wojny.

"Izraelczycy w całym kraju w szabat i w święto Simchat Tora zostali obudzeni przez syreny alarmowe i Hamas wystrzeliwujący rakiety w ich stronę z terenu Strefy Gazy. Będziemy się bronić" - przekazało dowództwo izraelskich sił zbrojnych na portalu X. W związku z atakiem siły zbrojne Izraela zostały postawione w stan pełnej gotowości, wzywani są też rezerwiści oraz żołnierze będący na urlopach. "Hamas popełnił dziś rano poważny błąd" - stwierdził z kolei minister obrony Joaw Galant.

Izraelskie wojsko poinformowało w oświadczeniu o "terrorystach", którzy przedostali się na terytorium Izraela ze Strefy Gazy. Mieszkańcom nakazano pozostać w domach. W mieście Sderot grupa uzbrojonych mężczyzn miała otworzyć ogień do przechodniów. Powiązane z Hamasem media, jak podaje Reuters, publikują też nagrania, na których ma być widoczny zniszczony izraelski czołg.

Najnowsze wydarzenia poprzedziło rosnące napięcie na pograniczu po zamknięciu przez Izraelczyków na dwa tygodnie granicy dla pracowników ze Strefy Gazy. Od tamtego czasu dochodziło do gwałtownych starć.

Ambasada Polski w Izraelu potępia ataki rakietowe ze Strefy Gazy

Polska ambasada w Izraelu potępia masowe ataki rakietowe ze Strefy Gazy. Placówka przypomina też o zasadach bezpieczeństwa i odradza podróże do obszarów przygranicznych ze Strefą Gazy, Libanem i Syrią.

"Zdecydowanie potępiamy dzisiejsze masowe ataki rakietowe ze Strefy Gazy na izraelską ludność cywilną oraz bezprecedensową infiltrację terrorystyczną na południu kraju. Myślami jesteśmy z rodzinami ofiar" - napisano na profilu ambasady na portalu X. W komunikacie podkreślono, że Izrael ma prawo bronić się przed atakami terrorystycznymi.

Arak na Izrael Arak na Izrael/Fot. Tsafrir Abayov / AP Photo