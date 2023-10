Polska Akcja Humanitarna poinformowała, że podczas ostrzału wsi Groza na Ukrainie zginęła pracownica tej organizacji. "Z wielkim bólem zawiadamiamy, że 5 października w wyniku ostrzału miejscowości Groza w obwodzie charkowskim na Ukrainie zginęła pracowniczka naszego centrum pomocy psychospołecznej, która uczestniczyła w tym czasie w uroczystości rodzinnej. Była ona zatrudniona w centrum Polskiej Akcji Humanitarnej w miejscowości Szewczenkowe w obwodzie charkowskim. Do jej głównych zadań należało wspieranie osób starszych, do których kierowane są działania centrum" - czytamy w komunikacie organizacji. Współpracownicy zmarłej podkreślili, że "jej śmierć jest wielką stratą dla rodziny, znajomych i całego zespołu Polskiej Akcji Humanitarnej".

W czwartkowym ataku Rosji na obwód charkowski poinformowali szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow i prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wskazał, że jedna z rakiet agresorów trafiła w sklep spożywczy w rejonie kupiańskim. - To okrutna, rosyjska zbrodnia, świadomy akt terroru - napisał prezydent w mediach społecznościowych. Złożył wyrazy współczucia tym, którzy stracili bliskich i zapowiedział pomoc dla rannych. Zginęło 51 osób. Prezydent Ukrainy w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych, powiedział, że rosyjski atak na wieś Groza w "nie był uderzeniem na ślepo". "Rosyjscy zbrodniarze nie mogli nie wiedzieć, w co uderzają" - podkreślał.

Prezydent Ukrainy: Tej zimy Rosjanie znów spróbują zniszczyć ukraiński system energetyczny

Zełenski poinformował również, że w całym kraju trwają przygotowania do zimy, naprawa i konserwacja obiektów oraz sieci zniszczonych w wyniku ubiegłorocznych rosyjskich działań wojennych. "Obecne kierownictwo Rosji zawsze robi to samo, co robiło wcześniej; powtarzają wszystkie błędy, całe zło. A kiedy im się to nie udaje, myślą, że nie wyrządzili wystarczająco dużo zła, aby się udało" - dodał Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że Rosjanie nie potrafią pogodzić się z myślą, że Ukraina i tak nie zostanie podbita. "Będą jednak starali się oddawać więcej strzałów i próbować ominąć naszą obronę" - zaznaczył prezydent Ukrainy. Zapewnił też, że władze są świadome zagrożenia ze strony Kremla przed nadchodzącą zimą.

