Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji po nieformalnym szczycie unijnych przywódców, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jedynym gwarantem powstrzymania nielegalnej imigracji w Europie. - W latach 2015-2016 ostrzegaliśmy przed kryzysem migracyjnym, teraz przestrzegamy przed tym samym zjawiskiem. Wtedy byliśmy bardzo zdecydowani i dopięliśmy swego - w czerwcu 2018 roku postawiliśmy twarde weto i włożyliśmy takie zapisy do konkluzji Rady Europejskiej, które świadczyły o pełnej dobrowolności względem nielegalnej imigracji. Dlatego dzisiaj mówimy to samo - zaznaczył szef rządu.

Grenada: Polska nie zgodziła się na deklarację 27 państw UE z zapisami dotyczącymi migracji. Zostały usunięte

Morawiecki zaproponował przywódcom krajów Unii Europejskiej przeprowadzenie referendum w sprawie relokacji nielegalnych migrantów w swoich państwach. Podkreślił, że między innymi prezydent Francji stwierdził, iż warto zapytać obywateli o ich stosunek do przyjmowania migrantów. - To, co zaproponowała Polska, staje się dzisiaj częścią tematu w Europie. Rozmawiałem o tym z premierem Norwegii, z premierem Szwecji, z premierem Republiki Czeskiej i z wieloma innymi premierami. Wszyscy odnieśli się z wielkim zrozumieniem do naszego planu referendalnego - powiedział Mateusz Morawiecki.

Na nieformalnym szczycie przywódców Unii Europejskiej w Grenadzie w Hiszpanii premier przedstawił także pięciopunktowy plan walki z nielegalną migracją. Przewiduje on zlikwidowanie pomocy socjalnej dla osób, które nielegalnie dostaną się na teren Wspólnoty, skuteczną ochronę granic zewnętrznych Unii, walkę z przemytnikami ludzi, patrole na Morzu Śródziemnym i dodatkowe kontrole na granicach. Prezydent Francji Emmanuel Macron, który uczestniczył w szczycie w Hiszpanii, powiedział, że chociaż Polska i Węgry wyraziły swój sprzeciw wobec polityki migracyjnej UE, nie musi to oznaczać, że jakiekolwiek ostateczne porozumienie w tej sprawie zostanie zablokowane.

