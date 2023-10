Krew w piach. Front od tygodni stoi, ale za nim zastanawiający ruch w kierunku Dniepru

Główne walki niezmiennie toczą się na Zaporożu w rejonie wsi Robotyne i Werbowe. Dodatkowo Ukraińcy starają się skupić uwagę Rosjan na Bachmucie, a Rosjanie Ukraińców na rejonie Swatowe. Obie strony wykonują zastanawiające ruchy nad brzegami Dniepru w obwodzie Chersońskim, gdzie zwiększają swoje siły, choć nie ma tam na razie intensywnych walk.

REKLAMA

Krwawa bitwa o kolejne okopy

Bitwa w rejonie Robotyne i Werbowe skupia przy tym zdecydowanie największe siły obu stron. To tam są najlepsze oddziały, to tam są najcięższe walki. Już od lipca. Ukraińcy największe postępy poczynili w sierpniu, ale wówczas Rosjanie przerzucili na zagrożony odcinek swoje najlepsze odwody w postaci dwóch dywizji powietrznodesantowych. Pozwoliło to ustabilizować sytuację i do dzisiaj, pomimo ponad miesiąca prób, Ukraińcy nie posunęli się już istotnie naprzód. Regularnie pojawiają się sugestie jakichś postępów i wkroczenia do wsi Werbowe czy Nowoprokopiwka (kilka kilometrów na południe od Robotyne), ale równie regularnie okazuje się to być wejściem niewielkich grup szturmowych piechoty, które są następnie odrzucane przez rosyjskie kontrataki i ostrzał artylerii. W najlepszym wypadku skrajne ulice obu wsi są szarą strefą, gdzie żadna ze stron nie kontroluje pewnie sytuacji.

Sytuacja w rejonie Robotyne i Werbowe Fot. WarMapper/X

Tak jak pisaliśmy w poprzednim raporcie frontowym, walki tam mają charakter zażartych starć o kolejne ufortyfikowane punkty oporu Rosjan. W użyciu są głównie niewielkie grupy szturmowe piechoty wsparte przez drony, artylerię i nieliczne pojazdy opancerzone. Te ostatnie mają jednak bardzo krótki żywot na polu bitwy mocno nasyconym bronią przeciwpancerną i pod obserwacją dronów, które wcześnie ostrzegają o zagrożeniu i służą do koordynowania ognia artylerii oraz lotnictwa. Główny ciężar walk spoczywa więc na barkach piechoty. Większe ataki przy użyciu licznych pojazdów opancerzonych są rzadkie i kończą się zazwyczaj źle. Pod koniec września pojawiło się nagranie z rosyjskiego drona, na którym widać drogę w kierunku Werbowe. Cała jest zasłana ponad 30 wrakami pojazdów, najpewniej ukraińskich. Nie ma pewności czy wszystkie są zniszczone. Część pewnie uszkodzona. Nie ma też pewności czy to efekt próby jednego większego ataku, czy po prostu miesiąca walk. Tylko kilka wraków dymi. Nagranie pokazuje jednak, jak trudno jest operować pojazdami opancerzonymi na froncie i że walki są intensywne, z wysokimi stratami dla obu stron.

Ukraińcy pokazują natomiast regularnie nagrania trafień i zniszczenia rosyjskich pojazdów, głównie od kilku do kilkudziesięciu kilometrów za linią frontu. W tym relatywnie często artylerii, co jest ciągle istotną różnicą. Ukraińcy niszczą dużo rosyjskiej artylerii, a w drugą stronę jest to rzadkie. Rosjanie niezmiennie narzekają na przewagę przeciwnika we wsparciu artyleryjskim i znacznie wyższą jakość zachodniego sprzętu tej klasy. Dodatkowo w sierpniu wiele rosyjskich kanałów na Telegramie sugerowało, że za sprawą znacznego zwiększenia produkcji, ich strona zyskuje równowagę lub wręcz przewagę w użyciu dronów FPV (małe samobójcze bezzałogowce sterowane z perspektywy pierwszej osoby przy pomocy gogli). Zwłaszcza w rejonie Robotyne. Statystyka tego jednak nie potwierdza. Pokazali je internauci gromadzący i lokalizujący nagrania z ataków tego rodzaju, działający w ramach grupy Geoconfirmed. Wynika z nich, że w sierpniu Ukraińcy pokazali nieco ponad 250 ataków tego rodzaju, a Rosjanie tylko około 70. Przy czym liczba ukraińskich nagrań co miesiąc rośnie szybciej. Są one skrupulatnie katalogowane, ponieważ stanowią jedno z najlepszych źródeł informacji o przebiegu linii frontu. Ataki przy ich pomocy są najczęściej przeprowadzane na skrajne pozycje przeciwnika.

Przewaga w niewielkich dronach to jednak ograniczona pociecha, kiedy spojrzy się na dane dotyczące ataków rosyjskiego lotnictwa. Tylko we wrześniu Ukraińcy donosili o 840, przy czym każdy z nich mógł oznaczać na przykład kilka bomb czy rakiet. Chodzi przy tym o uderzenia na froncie i jego bezpośrednim zapleczu, najczęściej do około 50 kilometrów. Niesprecyzowano, jaka dokładnie, ale na pewno duża część tych ataków została przeprowadzona przy pomocy bomb z zasobnikami UMPK, o których pisaliśmy tutaj. Ogólnie rosyjskie lotnictwo poczyna sobie coraz bardziej zuchwale, co jest rosnącym problemem dla Ukraińców. O przyczynach tego zjawiska też pisaliśmy szerzej.

Drugorzędne kierunki i zastanawiające wzmacnianie Chersonia

Ataki rosyjskiego lotnictwa nie ograniczają się do Zaporoża. Wręcz przeciwnie. Jeszcze intensywniejsze są na froncie dalej na wschód, od rejonu Doniecka, przez Bachmut, Swatowe po granicę. Walki na lądzie są tam mniej intensywne, ale też nieustannie trwają. Choć z podobnymi efektami. Potwierdzonych zmian w przebiegu linii frontu, nawet o kilometr, w ciągu ostatnich dwóch tygodni jak na lekarstwo. Ukraińcy regularnie donoszą o próbach rosyjskich ataków w licznych miejscach, głównie tych tradycyjnych takich jak Marinka i Andrijiwka w rejonie Doniecka, wsiach na północ i południe od Bachmutu, w lasach Kreminnej i polach na zachód od Swatowego. Nie są to jednak żadne duże i poważne uderzenia, ale w najlepszym wypadku kilkudziesięciu ludzi i kilka pojazdów opancerzonych. Obliczone raczej na utrzymywanie presji na Ukraińców, niż na jakieś wielkie zwycięstwa i zdobycze terenowe.

Ze swojej strony wojsko ukraińskie zaprzestało prób przebijania się na południe w kierunku donieckiego lotniska, gdzie we wrześniu odniesiono kilka istotnych sukcesów. Zastygł też front na południe od Bachmutu, po tym jak pod koniec września Ukraińcy wyzwolili Kliszczijiwkę oraz Andrijiwkę, a Rosjanie wycofali się za pobliską linię kolejową. Ukraińcy podjęli kilka prób ataku przez nią, ale pomimo początkowo optymistycznych doniesień, okazały się one być nieudane. W tychże starciach po raz pierwszy wzięły udział na większą skalę ex-polskie kołowe transportery opancerzone Rosomak. Dwa zostały utracone, w tym jeden podczas przekraczania wspomnianej linii kolejowej. Wszystko to prawdopodobnie w celu wiązania sił Rosjan. Tak twierdził to w wywiadzie dla amerykańskich mediów Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Walki w rejonie Bachmutu i presja na Rosjan, w tym ważnym dla nich propagandowo miejscu, ma uniemożliwiać im zabranie stamtąd oddziałów celem wzmocnienia frontu na południu.

W tym kontekście interesujące są doniesienia ze skrajnego zachodniego rejonu walk, czyli obwodu Cherońskiego. Od prawie roku, kiedy Rosjanie wycofali się za Dniepr, trwa tam ograniczona w skali wojna podjazdowa, głównie na wyspach położonych na rzece i terenach bagnistych na jej południowym, rosyjskim brzegu. Ze strony ukraińskiej bardzo aktywne są tam siły specjalne i oddziały piechoty morskiej, wykorzystujące niewielkie motorówki i łodzie. Ukraińcy utrzymują kilka małych przyczółków na wyspach, a Rosjanie systematycznie je bombardują i ostrzeliwują, ale bez wyraźnego rezultatu. W ostatnich tygodniach rosyjskie lotnictwo wyjątkowo intensywnie atakuje ukraiński brzeg w rejonie zburzonej zapory Kachowka.

Sytuacja w obwodzie Chersońskim. Obszary zaznaczone na żółto, to tereny sporne, bez pewnej kontroli żadnej ze stron. Czerwone ikonki w prawym górnym rogu to wspomniane intensywne naloty Rosjan Fot. map.ukrdailyupdate.com

Może to mieć związek z doniesieniami o skoncentrowaniu przez Ukraińców istotnych sił w tym regionie. Ogólnie nad Dnieprem ma już być około 10 ukraińskich brygad, co jest istotną siłą. To więcej niż jest potrzebne do pilnowania północnego brzegu. Ofensywa przez rzekę byłaby jednak trudna do przeprowadzenia, ze względu na konieczność postawienia mostów pływających, które natychmiast stałyby się priorytetowymi celami dla rosyjskiego lotnictwa. Nie można jednak tego całkowicie wykluczyć, ponieważ takich ruch mógłby doprowadzić do przełamania krwawego klinczu na froncie zaporoskim, poprzez zagrożenie głównym rosyjskim trasom logistycznym z Krymu. Być może z tego powodu Rosjanie mieli przesunąć do obwodu Chersońskiego dwie brygady z 41 Armii i 810 Brygadę Piechoty Morskiej, które dotychczas walczyły w rejonie Robotyne. Miały jednak ponieść ciężkie straty. Przesunięcie na drugorzędny kierunek być może ma im dać szansę na oddech i odbudowę, przy jednoczesnym nawet ograniczonym wzmocnieniu potencjalnie zagrożonego odcinka na Dnieprze. Ewentualne ukraińskie uderzenie w tym rejonie byłoby bardzo ryzykowne, ale też potencjalnie mogące wiele zmienić.