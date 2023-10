Jest to kolejny pies z rodziny Bidenów, który musiał opuścić Biały Dom. Wcześniej taki los spotkał Majora, który atakował agentów Secret Service. Jak informowała wówczas Jill Biden, pies trafił pod opiekę przyjaciół rodziny. Inny owczarek niemiecki rodziny, Champ, zmarł w 2021 roku w wieku 13 lat, zaledwie kilka miesięcy po objęciu urzędu przez Bidena.

Commander został usunięty z Białego Domu. To kolejny pies Bidenów, który gryzł agentów Secret Service

W środę rzeczniczka pierwszej damy Elizabeth Alexander powiedziała, że Bidenowie wciąż ustalają, co będzie dalej z Commanderem, dwuletnim owczarkiem niemieckim, który był zaangażowany w incydenty związane z gryzieniem pracowników Białego Domu. - Prezydent i pierwsza dama bardzo troszczą się o bezpieczeństwo osób pracujących w Białym Domu oraz tych, którzy ich na co dzień chronią. Pozostają wdzięczni za cierpliwość i wsparcie amerykańskim tajnym służbom oraz wszystkim zaangażowanym, którzy nadal pracują nad rozwiązaniami dla Commandera - dodała rzeczniczka, cytowana przez NCBC.

Oświadczenie rzeczniczki Białego Domu pojawiło się wkrótce po opublikowaniu artykułu przez dziennikarzy CNN, z których nieoficjalnych ustaleń wynika, że Commander gryzł pracowników Białego Domu, jak i urzędników, a liczba incydentów znacznie przekroczyła zgłaszaną wcześniej liczbę 11 pogryzionych. Secret Service odmówiło jednak komentarza w tej sprawie.

Ostatnie zdarzenie miało mieć miejsce w ubiegłym tygodniu. Wówczas amerykańskie media poinformowały, że dwuletni Commander ugryzł w dłoń agenta Secret Service. Mężczyźnie udzielono pomocy na miejscu. Nieoficjalnie CNN podało, że jedno z 11 oficjalnych ugryzień wymagało leczenia szpitalnego.

Dale Haney, nadzorca terenu Białego Domu, który pracuje w tym miejscu od ponad 50 lat, w rozmowie z mediami uznał, że Commander "mógł chcieć się w ten sposób bawić, bo nie zostawiał śladów zębów na skórze ani nie gryzł do krwi". - Psia ślina i tyle - uważa Haney, który tak dobrze dogadywał się ze zwierzęciem, że stał się jego opiekunem. Wcześniej Haney zajmował się też psami Obamów - Bo i Sunny, Bushów - Miss Beazley oraz zwierzętami Richarda Nixona.

Media społecznościowe bronią Commandera. "Mam większe zaufanie do psów, niż do agentów Secret Service"

W mediach społecznościowych pojawiły się głosy osób, które są oburzone odesłaniem psa z Białego Domu. Niektórzy użytkownicy humorystycznie zgłaszają m.in. petycję, by w miejscu tym zostawić Commandera, a usunąć Joe Bidena.

Kolejni, już bardziej poważnie, zauważają, że pies po prostu "dobrze wykonywał swoją pracę", czyli chronił swoją rodzinę przed osobami, wobec których mógł nie mieć zaufania. "Może się nie znam, ale mam większe zaufanie do psów, niż do agentów Secret Service" - możemy przeczytać w jednym z komentarzy. Inni z kolei zastanawiają się, w nieco spiskowym tonie, co "Commander i Major wyczuli u agentów, czego ludzie nie są w stanie zauważyć". Na zdjęciach, które są publikowane w mediach społecznościowych widać nawet, że Commander miał na swojej obroży adresatkę w kształcie kostki z napisem "Good Boy" - "dobry chłopiec", stąd w komentarzach zaczęły pojawiać się hasła, że Commander jest "Dobrym chłopcem ludu".