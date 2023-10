Rosjanie masowo rezygnują z telewizji. Mają dość kremlowskiej propagandy?

W Rosji przeprowadzono badanie opinii publicznej, z którego wynika, że w ciągu zaledwie pięciu lat, od 2018 roku do 2023 roku, liczba Rosjan, którzy nie oglądają telewizji, wzrosła ponad trzykrotnie z 13 proc. do 31 proc.

Rosjanie masowo przestają oglądać telewizję. Gwałtownie spada zaufanie do mediów publicznych

Co więcej, badanie wskazało, że coraz mniej osób ogląda wyłącznie telewizję i rezygnuje tym samym z innych form przekazu medialnego. - W 2018 roku 23 proc. ankietowanych przyznało, że ogląda telewizję, ale nigdy nie korzysta z Internetu. Teraz jest jeszcze mniej - 16 proc. - podkreślił Walery Fiodorow, dyrektor generalny Ogólnorosyjskiego Centrum Badań Opinii Publicznej (VTsIOM), cytowany przez portal m24.ru. Rośnie więc odsetek osób korzystających z Internetu jako głównego źródła informacji. - Oczywiście są też bardzo szczęśliwi ludzie, którzy nie korzystają ani z jednego, ani z drugiego, ale w 2023 roku zostało ich już tylko 2 proc. - dodał ekspert.

Pod koniec ubiegłego roku komercyjny rosyjski bank Otkritie Bank przeprowadził badanie, z którego wynikło, że gwałtownie spadł także poziom zaufania Rosjan do przekazów telewizyjnych. Większość publicznych mediów emituje wielogodzinne programy talk-show, w których goszczą prorządowi eksperci. Jak wskazał portal moscowtimes.ru, w takich programach grożą oni "wojną nuklearną i nawołują do praktyk stalinowskich represji". Z badania wynikło, że poziom nieufności spadł do rekordowo niskiego progu 44 proc. To pierwszy raz kiedy liczba osób nieufających telewizji przewyższyła odsetek ufających (42 proc.).

Rosja po raz kolejny przeznaczy ponad 120 miliardów rubli na media państwowe

W 2023 roku z budżetu Federacji Rosyjskiej przeznaczono 122,1 miliardów rubli na finansowanie mediów państwowych. Jak trafnie wskazał portal moscowtimes.ru to o 7 proc. więcej niż w 2021 roku, przed pełną inwazją Rosji na Ukrainę. Z kolei w porównaniu z 2019 rokiem, to aż o 20 proc. więcej. Według projektu ustawy budżetowej na 2024 rok Kreml planuje na ten sam cel w przyszłym roku przeznaczyć 121,3 miliardów rubli. Pieniądze otrzymają takie kluczowe media państwowe jak: