We wtorek (3 października) kurdyjska organizacja Hengaw przekazała informację o 16-letniej Armitcie Garawand, która w trakcie podróży teherańskim metrem "została fizycznie zaatakowana przez władze na stacji Shohada". Przyczyną napaści miało być odmówienie przez dziewczynę zasłonięcia włosów hidżabem. "W wyniku zdarzenia doznała poważnych obrażeń i została przewieziona do szpitala" - poinformowała organizacja. Na miejscu nastolatka ma przebywać pod ścisłą kontrolą władz.

Organizacja Hengaw: 16-latka trafiła do szpitala po pobiciu za brak hidżabu

Według informacji przekazanych przez Hengaw, w trakcie pobytu Armity Gerawand w szpitalu nikt z bliskich nie może jej odwiedzać. Co więcej, cała placówka ma być otoczona przez służby, które skutecznie odizolowują ofiarę napaści. Do nastolatki próbowała dostać się dziennikarka pracująca nad artykułem na temat pobicia dziewczyny. Według doniesień organizacji kobieta miała zostać aresztowana. Zatrzymanie trwało kilka godzin do momentu, kiedy sprawa została nagłośniona.

Rodzice pobitej nastolatki udzielili wywiadu opublikowanego przez rządowe media, w którym przyznali, że ich córka nie została zaatakowana. - Sprawdziliśmy wszystkie filmy i udowodniliśmy, że ten incydent był wypadkiem - powiedział ojciec Armity. - Prosimy ludzi o modlitwę o powrót do zdrowia naszego dziecka - zaapelował. Jak podkreśliła organizacja, wywiad najprawdopodobniej odbył się na terenie szpitala pod kontrolą władz państwowych i naciskiem sił bezpieczeństwa, które wymusiły stanowisko rodziny.

Matka nastolatki aresztowana przez siły bezpieczeństwa

W czwartek (5 października) Hengaw poinformowała o aresztowaniu Shahin Ahmadi, matki 16-latki. Według raportu otrzymanego przez organizację, kobietę zatrzymano w pobliżu szpitala. Miejsce jej pobytu oraz przyczyna aresztowania nie są znane. Podkreślono jednak, że według źródła członkowie rodziny Shahin Ahmadi "podlegają warunkom bezpieczeństwa okręgowego, co uniemożliwia im publikowanie jakichkolwiek informacji w tej sprawie".

Władze Iranu odpierają zarzuty

Media państwowe zaprzeczają wszelkim doniesieniom, jakoby w sprawę zamieszana była policja. Według oficjalnej wersji 16-latka zemdlała z powodu spadku ciśnienia krwi i uderzyła się w trakcie upadku. Przedstawiciele władz uparcie twierdzą, że nie było żadnego kontaktu fizycznego, który mógłby wpłynąć na kondycję dziewczyny. Masood Dorosti, który jest dyrektorem zarządzającym systemem metra w Teheranie, także zaprzeczył, żeby między 16-latką i "pasażerami lub władzami metra" miało dojść do "jakiegokolwiek słownego, lub fizycznego konfliktu".