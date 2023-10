Rosja zaatakowała obwód charkowski, nie żyje 50 osób. Zełenski: Świadomy akt terroru!

O czwartkowym ataku Rosji na Ukrainę poinformowali szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow i prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wskazał, że jedna z rakiet agresorów trafiła w sklep spożywczy w rejonie kupiańskim. - To okrutna, rosyjska zbrodnia, świadomy akt terroru - napisał prezydent na Telegramie. Złożył wyrazy współczucia tym, którzy stracili bliskich i zapowiedział pomoc dla rannych. Zginęło 50 osób, a co najmniej 7 zostało rannych.

Rosja zaatakowała obwód charkowski, zginęło 50 osób. Zełenski: "Świadomy akt terrorystyczny"

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że "rosyjski terror trzeba zatrzymać". "Wszyscy, którzy pomagają Rosji obchodzić sankcje, to przestępcy. Wszyscy, którzy teraz wspierają Rosję, wspierają zło" - napisał prezydent Ukrainy. Dodał, że ten i podobne ataki terrorystyczne służą rosyjskim władzom do tego, aby ludobójcza agresja stała się nową normą dla świata. "Dziękuję każdemu przywódcy, każdemu narodowi, który podtrzymuje nas w obronie życia. [...] Odpowiemy terrorystom. Absolutnie. I to potężnie." - podkreślił Zełenski.

Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej poinformował z kolei, że około 13:15 czasu lokalnego Rosjanie zaatakowali kawiarnię i we wsi Groża, w której było tam wielu cywilów - podaje agencja Unian. I dodaje, że Prokuratura Okręgowa Obwodu Charkowskiego rozpoczęła śledztwo dotyczące morderstwa z premedytacją (część 2 artykułu 438 kodeksu karnego Ukrainy).

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali Chersoń i obwód chersoński

Wcześniej Ukraińcy informowali, że Rosja zaatakowała przyfrontowe miasto Chersoń na południu Ukrainy. W czwartek pod rosyjskim ogniem znalazło się również miasto Berysław w obwodzie chersońskim. Rosjanie trafili tam w szpital. Pociski agresorów spadły na centrum miasta. Zginęło dwóch cywilów - mężczyzna i kobieta. Na opublikowanym przez władze miasta nagraniu jeden ze świadków zdarzenia relacjonował, że zginął pracownik firmy, która dba o zieleń miejską.

Rosjanie zaatakowali także okolice Chersonia za pomocą kierowanych bomb lotniczych. W Berysławiu nad Dnieprem wskutek rosyjskiego ataku lotniczego całkowicie zniszczone zostało całe czwarte piętro szpitala. Są informacje o co najmniej dwóch rannych lekarzach. Ukraińska armia jesienią zeszłego roku wyzwoliła prawobrzeżną Chersońszczyznę i ponad 200 tysięczne przed wojną miasto Chersoń. Od tego czasu Rosjanie ostrzeliwują cywilne zabudowania z drugiego brzegu Dniepru. W ostatnim czasie nasilili ostrzały. Codziennie, według miejscowych władz, na miasto i obwód spada kilkaset rosyjskich pocisków różnego typu.

