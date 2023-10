Rosjanie budują rozwiązanie jednego z największych problemów swojego wojska. Krym będzie mniej istotny

Te prace budowlane mają duże znaczenie ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywa Zaporoże w planach wojennych obu stron. Ukraińcy są zdeterminowani je odbić, aby pozbawić Rosjan jednej z największych zdobyczy tej wojny oraz zyskać bezpośredni dostęp do Krymu. Rosjanie ze swojej strony oczywiście nie chcą do tego dopuścić i jednocześnie wyniszczyć ukraińskie wojsko. Jednym z ich większych problemów jest jednak logistyka i brak linii kolejowej umożliwiającej dowóz zaopatrzenia z Rosji z pominięciem Krymu.

Problem od ponad roku

Logistyka wojskowa w znacznej mierze stoi pociągami. Rosyjska zwłaszcza, ze względu na ogromne przestrzenie ich kraju. Pociągi dostarczają wszystko, co potrzebne na odległość około stu kilometrów od linii frontu. Przeładunek na ciężarówki odbywa się poza zasięgiem ukraińskich systemów HIMARS. W przypadku Zaporoża oznacza to północny Krym, dokąd pociągi muszą wcześniej dotrzeć z Rosji przez most nad cieśniną Kerczeńską. Na wschodzie Zaporoża jest jednak problem. Nie ma dogodnej linii kolejowej wiodącej z Rosji do Mariupola i okolic, gdzie mógłby odbywać się przeładunek. Istnieje tylko taka wiodąca na północ z miasta, przez Wołnowachę do Doniecka. Na swoim środkowym odcinku biegnie jednak miejscami nawet 5 kilometrów od linii frontu. To zdecydowanie zbyt blisko, aby mogła być używana do regularnego transportu, ponieważ ryzyko dostania się pociągów pod ukraiński ostrzał byłoby bardzo duże.

Rosjanie próbowali od jesieni 2022 roku do końca zimy 2023 roku zmienić ten stan rzeczy, wielokrotnie silnie atakując ukraińskie pozycje w tym rejonie. Zwłaszcza Wuhłedar, aby przebić się dalej na północ i zwinąć całą ukraińską obronę w pobliżu linii kolejowej. Nie udało im się to jednak i za cenę poważnych strat uzyskali nic nieznaczące postępy w terenie. Linia Mariupol-Donieck ciągle jest nieużywalna. Całość transportu dla wojsk na wschodnim Zaporożu musi więc albo jechać ciężarówkami po kiepskich jednopasmowych drogach z okupowanego Donbasu i rosyjskiego Taganrogu, albo być dostarczana okrętami i statkami do portów w Berdiańsku i Mariupolu. Obie te metody są jednak mniej wydajne niż pociągi. Sytuację mogą dodatkowo skomplikować nadchodzące jesień i zima, które pogorszą warunki na drogach i utrudnią transport ciężarówkami. Te poprzednie Rosjanie spokojnie przeżyli, ale wówczas na Zaporożu nie toczyły się intensywne walki oznaczające znacznie większe zapotrzebowanie na zaopatrzenie.

Rosjanie budują rozwiązania

Teraz pracują jednak nad trwałym rozwiązaniem. Pod koniec września w ukraińskiej prasie pojawiły się artykuły o budowie nowej linii kolejowej pomiędzy Mariupolem a Kalmiuskie. To około 70 kilometrów na północny wschód w obwodzie donieckim. Jest tam duża kopalnia wapnia, do której prowadzi odnoga linia kolejowej Donieck - Taganrog. Ukraińcy cywile opublikowali zdjęcia budowy nowego mostu kolejowego nad pobliską rzeką Kalmius. Dodatkowo okazało się, że na zdjęciach satelitarnych wykonywanych regularnie przez NASA widać wyraźnie powstającą linię kolejową, biegnącą z Kalmiuskie na południe ku Mariupolowi. Stała się widoczna w okresie lipiec - sierpień i szybko rosła. Na najnowszych zdjęciach regionu z satelitów Sentinel-2 wyraźnie widać trwające prace na większości trasy. Jest jak najbardziej możliwe, że nowa linia będzie gotowa jeszcze przed zimą. Rosjanie mają specjalistyczne wojska kolejowe, których zadaniem jest właśnie budowa linii kolejowych na potrzeby wojska, we współpracy z firmami cywilnymi.

Co jednak ciekawe, nowa linia kolejowa przebiega dość blisko ukraińskich pozycji. Na większości jej długości to około 60 kilometrów. Nowy most nad rzeką Kalmius stawiany obok wsi Staromarjiwka jest niemal dokładnie 60 kilometrów od Wuhłedaru. To oznacza, że Ukraińcy będą mogli go ostrzeliwać rakietami GMLRS z systemu HIMARS. Mają one względnie lekką głowicę, więc nie zniszczą mostu łatwo, ale kilka trafień może go wyłączyć z użytku na pewien czas. Ruch na nowej linii kolejowej będzie więc i tak zagrożony przez Ukraińców. Choć całkowicie zablokować najpewniej będzie go trudno, jeśli Rosjanie będą zdeterminowani i intensywnie prowadzili naprawy. Chyba że Ukraińcy użyją na most brytyjsko-francuskich rakiet manewrujących Storm Shadow/SCALP, które jak najbardziej mają potencjał do jego całkowitego zburzenia. Rosjanie najwyraźniej liczą, że albo dadzą radę utrzymywać nową linię przejezdną, albo że będzie ona nisko na liście priorytetów Ukraińców.

Zdjęcie satelitarne budowy nowej linii kolejowej, która odcina się jako wyraźne jasne linie. W prawym górnym rogu odnoga do Kalmiuskie, w centrum most nad rzeką Kalmius, a w lewym dolnym odcinek odchodzący od starej linii kolejowej Mariupol - Donieck. Widać ją biegnącą przy lewym skraju zdjęcia w postaci ciemnej linii Fot. NASA/ESA/Sentinel Hub

To nie jest jedyny sposób, w jaki rosyjskie wojsko chce poprawić sytuację swojej logistyki na okupowanym południu Ukrainy. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych z pierwszych dni października widać też wyraźnie nitkę powstającej drogi z Taganorogu do Mariupola. Biegnie blisko wybrzeża Morza Azowskiego, już poza zasięgiem rakiet GMLRS. Według doniesień ukraińskich ma to być dobra droga szybkiego ruchu z dwoma pasami w każdą stronę, omijająca wsie i miasteczka. Obecnie ruch na tej trasie odbywa się po starej jednopasmówce o ograniczonej przepustowości. Nowa droga w sposób oczywisty poprawi wydolność logistyki Rosjan na wschodnim Zaporożu i ułatwi im manewrowanie odwodami. Wszystko poza zasięgiem ukraińskich rakiet albo na jego samym skraju. W praktyce atakowanie ruchu drogowego na takiej odległości byłoby bardzo trudne. Pokazuje to choćby sierpniowe przerzucenie znacznych rosyjskich sił z rejonu Kremiennej na wschodzie Ukrainy do punktu zapalnego na Zaporożu w rejonie Robotyne. Odbyło się bardzo szybko, w przeciągu około tygodnia i bez żadnych doniesień o zadaniu im przez Ukraińców strat w marszu. Choć najpewniej oddziały wojsk powietrznodesantowych poruszały się częściowo drogami w zasięgu systemów HIMARS.

Rosjanie szykują się na długą walkę

Dodatkowo obok rozbudowy infrastruktury transportowej trwa rozbudowa fortyfikacji. Zwłaszcza za frontem w miejscach, gdzie Ukraińcy skierowali swoje główne uderzenia i gdzie próbują się od czerwca przebić. Nawet kilka kilometrów od głównego rejonu walk w rejonie Robotyne, obok wsi Romaniwskie, na zdjęciach satelitarnych z września pojawiły się nowe linie rowów, przeszkód w postaci tak zwanych smoczych zębów i okopów. To bezpośrednio na trasie, którą musieliby Ukraińcy pokonać, gdyby kiedyś udało im się przebić na dobre za Robotyne. Co próbują zrobić już od początku sierpnia. Dodatkowo mają być rozbudowywane umocnienia między innymi w rejonie miasta Tokmak, najbliższego rejonowi Robotyne ważnego węzła komunikacyjnego czy Berdiańska, czyli miasta portowego na wybrzeżu Morza Azowskiego, mogącego być ostatecznym celem ukraińskiej ofensywy zaporoskiej.

Wszystko to wskazuje, że Rosjanie ciągle czują się pewnie, jeśli chodzi o utrzymanie Zaporoża i przygotowują się na długotrwałe walki w tym rejonie. Rozbudowują linie obronne i poprawiają logistykę. Ewidentnie nie mają zamiaru się wycofywać. Inwestycje w infrastrukturę na wschodzie w rejonie Mariupola pozostaną istotne, nawet jeśli Ukraińcy zdołają się przebić w rejonie Robotyne i częściowo odbiją środkowe Zaporoże. Jednocześnie ogólnie zmniejszą zależność Rosjan od mostu nad cieśniną Kerczeńską, który Ukraińcy już dwukrotnie uszkadzali i otwarcie deklarują, że będą aż do skutku próbować go zniszczyć. Wszystko to oznacza chęć do prowadzenia długotrwałej wojny i wzięcia Ukrainy oraz Zachodu na przeczekanie oraz zmęczenie.