Uczeń szkoły średniej w prowincji Hunan (Chiny) rozmawiał z kolegami podczas lekcji. Zauważył to jego nauczyciel i wyznaczył chłopcu karę. Jak się okazało, przerosła ona możliwości Liu i skończyła się poważnymi konsekwencjami dla jego zdrowia. O sprawie poinformowała gazeta "South China Morning Post".

Chiny. Nauczyciel kazał zrobić 14-latkowi 200 przysiadów. Uczeń trafił na oddział intensywnej terapii

Nauczyciel kazał wykonać chłopcu 200 głębokich przysiadów. 14-latkowi udało się wykonać polecenie, ale przez kilka kolejnych dni odczuwał poważny dyskomfort i ból. Uczeń wielokrotnie zgłaszał dolegliwości w szkole, ale nauczyciele nie reagowali. Liu musiał więc ćwiczyć tak, jak pozostałe osoby i doradzono mu dodatkowo "powolny jogging, który może złagodzić ból mięśni i pomóc w ich regeneracji".

Tak się jednak nie stało, ponieważ chłopiec pewnego dnia stracił czucie w jednej nodze. Matka zabrała go do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego rabdomiolizę i uszkodzenie wątroby. Po trzech dniach stan Liu pogarszał się, aż stał się krytyczny. Lekarze przenieśli go na oddział intensywnej terapii, gdzie przeprowadzono dializę i wymianę osocza.

Rabdomioliza jest poważną chorobą, która może doprowadzić do śmierci lub kalectwa. Występuje, gdy dojdzie do uszkodzenia tkanki mięśniowej. "Stan chorobowy polega na szybkim rozpadzie uszkodzonych mięśni szkieletowych" - przekazał Narodowy Instytut Zdrowia (NCBI). Każda forma uszkodzenia mięśni jest w stanie zainicjować początek choroby, która dalej może wpływać na narządy wewnętrzne.

Nauczyciele zostali zawieszeni w obowiązkach, a szkoła ma zapłacić za leczenie. "Tylko elitarni żołnierze są w stanie to wykonać"

Matka Liu powiedziała, że jej syn nie chorował przed incydentem. Lokalne biuro edukacji przeprowadziło dochodzenie i potwierdziło, że nauczyciel kazał zrobić uczniowi 200 przysiadów. Szkoła została zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów leczenia, a zaangażowani w sprawę dyrektor i nauczyciele zostali zawieszeni w obowiązkach.

Sprawę nagłośnił ojciec Liu, a jej szczegóły spowodowały oburzenie w chińskich mediach społecznościowych. Internauci stwierdzili, że nauczyciel był "zbyt surowy" i "pozbawiony współczucia". "Na siłowniach początkujący zwykle zaczynają od maksymalnie 30 przysiadów. Doświadczeni ludzie wykonują tylko trzy do czterech serii dziennie, a dzienny limit wynosi około 100. Tylko elitarni żołnierze są w stanie wykonać 180 przysiadów w dwie minuty" - przekazało "South China Morning Post".