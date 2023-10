Czesi się zbroją. Rząd przyjął nową strategię obronną, a w niej ostrzeżenia przed Rosją i Chinami

"Rząd Czech zatwierdził dziś nową Strategię Obronną, która definiuje obecne zagrożenia dla naszego kraju i określa główne priorytety naszej obrony na nadchodzące lata. Nadal obejmują one w szczególności szybką modernizację" - poinformowała w środę na Twitterze czeska ministerka Jana Czernochova.

REKLAMA

Oprócz tego dokument określa zaangażowanie wszystkich właściwych organów administracji publicznej w system obrony narodowej, wzmocnienie odporności całego społeczeństwa na sytuacje kryzysowe, a także budowanie partnerstwa między państwem a przemysłem obronnym i stałe zwiększanie jego potencjału.

Jak zaznaczyła, celem modernizacji nie jest prowadzenie wojny z kimkolwiek, ale posiadanie wystarczających zdolności do odstraszania ewentualnego ataku. "Naszym celem nie jest prowadzenie wojny z agresorem, ale powstrzymanie go od ataku. Aby to zadziałało, potrzebujemy silnych zdolności obronnych i determinacji, aby w razie potrzeby je wykorzystać" - podkreśla minister Černochová w przedmowie do Strategii Obrony.

Zobacz wideo Czeska policja schwytała złodziei samochodowych. Przywozili pojazdy m.in. do Polski

Dokument głosi, że członkostwo w NATO odgrywa w tym kluczową rolę bardziej niż kiedykolwiek. Razem z sojusznikami Czech możliwa agresja będzie nie tylko skuteczniej powstrzymywana, ale przede wszystkim łatwiej będzie odstraszyć przeciwnika, tak aby do ataku nie doszło. Na wypadek, gdyby jednak do ataku doszło, strategia zakłada plan długotrwałej wojny obronnej z przeciwnikiem dysponującym bronią jądrową.

"Dokument wskazuje Rosję jako najpoważniejsze długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Republiki Czeskiej i jej sojuszników" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie czeskiego ministerstwa obrony. Zdaniem Czechów nie jest ona jednak jedynym zagrożeniem. "W dokumencie wspomniano także o Chinach, które starają się narzucać swoje idee globalnego porządku, niestabilności w sąsiedztwie Europy i międzynarodowego terroryzmu" - pisze czeski resort.

"Chociaż użycie broni nuklearnej przeciwko terytorium Republiki Czeskiej jest mało prawdopodobne, agresywna retoryka nuklearna Rosji skierowana przeciwko krajom członkowskim NATO i UE jest bardzo ryzykowna. (...) Architektura globalnej równowagi strategicznej ulega degradacji w wyniku niewypełnienia przez Rosję zobowiązań umownych i niechęci ChRL do przyłączenia się" - czytamy w czeskiej strategii.

Zgodnie z dokumentem, aby jakakolwiek obrona była skuteczna, priorytetem jest zbudowanie dobrze uzbrojonych, wyposażonych, wyszkolonych i trwałych bojowo sił zbrojnych, które będą mogły zostać wykorzystane w operacjach obrony zbiorowej. Ważne jest także wszechstronne przygotowanie operacyjne terytorium Republiki Czeskiej oraz zapewnienie przyjęcia, przerzutu i wsparcia potencjalnie dużej liczby sił sojuszniczych.

2 proc. PKB Czech będzie wydawane na obronność

Strategia obronna nawiązuje do strategii bezpieczeństwa, którą rząd zatwierdził pod koniec czerwca. Dokument stwierdza, że Rosja działa celowo przeciwko stabilności politycznej, gospodarczej i społecznej w Czechach i stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

W strategii podkreślono, że bez odpowiedniego bezpieczeństwa finansowego nie da się zbudować wysokiej jakości obronności państwa. Czechy będą zatem co roku wydawać na obronność co najmniej 2 proc. PKB, a w razie potrzeby więcej.