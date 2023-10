W nocy z 23 na 24 września we wsi Zieschütz zorganizowano Oktoberfest, o którym szeroko rozpisują się media na całym świecie. Wszystko za sprawą incydentu, do którego doszło podczas wydarzenia. Goście wydarzenia kilkakrotnie hailowali, czyli pokazywali gest hitlerowskiego pozdrowienia oraz śpiewali "Erikę", starą marszową pieśń nazistowską. Oktoberfest, dosł. „październikowe święto", to jedna z ulubionych rozrywek Niemców. Jest to rodzaj chmielnych dożynek, czyli po prostu święto piwa. Oktoberfest trwa zwykle ponad dwa tygodnie. Główne obchody odbywają się w Monachium, stolicy Bawarii.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Kuczyński: Sprawa McCarthy'ego jest zagrożeniem i dla Europy

Niemcy. Uczestnicy Oktoberfestu hailowali i śpiewali "Erikę"

Do sieci trafiło nagranie z wydarzenia, na którym widać kilka osób w charakterystycznych bawarskich strojach, które wykonują charakterystyczny gest hailowania podczas głośnego śpiewania "Eriki". Film pojawił się w serwisie X kilka dni po wydarzeniu.

Nagranie zostało przekazane niemieckiej policji, która poinformowała, że sprawą zajęła się miejscowa jednostka w Görlitz. Jak przekazał Marcel Malchow, rzecznik policji w Görlitz "w dochodzenie zaangażowane będą siły bezpieczeństwa państwa". Śledczy szukają teraz osób, które wstępują w nagraniu.

Organizator Oktoberfestu w Zieschütz Matthias Braune przyznał w rozmowie z niemieckim tabloidem "Bild", że "wyraźnie dystansuje się od takich gości". - Chcemy po prostu uczcić normalny Oktoberfest - powiedział Braune. Dodał również, że organizatorzy zamierzają pomóc w ustaleniu tożsamości poszukiwanych osób. Zapewnił, że wszystkie osoby, które hailowały, nie będą miały wstępu na kolejne wydarzenia.

Według ustaleń portalu Rosenheim24.de osoba, która puszczała muzykę na Oktoberfeście, nie wiedziała o historii "Eriki". Mężczyzna miał zagrać piosenkę na prośbę jednego z uczestników wydarzenia.

Oktoberfest w Zieschütz. Uczestnicy śpiewali piosenkę "Erika"

Charakterystyczna pieśń została skomponowana przez nazistowskiego kompozytora Hermsa Niela w latach 30. XX w. Była ona szczególnie popularna podczas II wojny światowej i często wykorzystywana w nazistowskiej propagandzie. Nie jest jednak zakazana tak jak gest hitlerowskiego pozdrowienia.