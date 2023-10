"Politico" o 15 października: Bitwa o duszę. "PiS niewiele więcej może zrobić, aby zniszczyć Polskę"

- Język kampanii wyborczej przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi jest w Polsce apokaliptyczny - ocenia "Politico". Portal analizuje ostatnie dni debaty politycznej w naszym kraju i ocenia je mianem "egzystencjalnej bitwy o duszę piątego pod względem liczby ludności kraju UE, którego najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest chaotyczny impas".

"Jeśli rządzące nacjonalistyczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) utrzyma się u władzy przez trzecią kadencję, niewiele więcej może zrobić, aby zniszczyć Polskę bez opuszczenia UE. (...) Jeśli opozycji uda się wygrać, będzie tak osaczona przez kontrolowane przez PiS sądy i instytucje oraz przez wrogo nastawionego prezydenta, że nie będzie w stanie zrobić nic więcej poza subtelnym poprawieniem optyki, a nie chirurgicznym usunięciem narośli dodanych przez PiS" - pisze dziennik.

W ocenie "Politico" zwycięstwo PiS będzie oznaczać dla UE znacznie większe wysiłki w celu znalezienia porozumienia. Za to zwycięstwo opozycji radykalnie poprawiłoby atmosferę. Dziennik podkreśla, że zwycięstwo opozycji może osłabić instytucjonalną przewagę PiS, co może prowadzić do długoterminowego odejścia od partii prawicowej, która zdominowała polską politykę przez ostatnie osiem lat. Ale nie jest to rozwiązanie szybkie.



"Nic nie powstrzymuje obu stron od twierdzenia, że głosowanie z 15 października jest najważniejsze od dziesięcioleci" - pisze "Politico". "Dla opozycji, na której czele stoi Koalicja Obywatelska Donalda Tuska, kolejna czteroletnia kadencja z Prawem i Sprawiedliwością na czele oznacza realne zagrożenie dla przyszłości Polski jako kraju demokratycznego, a także podważenie praw kobiet poprzez drakońskie prawo aborcyjne, a także mniejszości LGBTQ+, która stale jest ofiarą ataków partii rządzącej" - czytamy w artykule.

"Politico" publikuje swój sondaż. Koalicja Obywatelska z 30 proc. poparciem

Sondaż "Politico" pokazuje, że PiS może osiągnąć 37 procent poparcia, a Koalicja Obywatelska 30 procent, co oznacza, że każdy nowy rząd będzie wymagał koalicji z mniejszymi partiami. Portal przypomina, że żaden sondaż nie przewiduje takiego zwycięstwa opozycji, aby uzyskała ona większość dwóch trzecich parlamentarzystów niezbędną do obalenia weta prezydenta. W najwyższych sądach w kraju zasiadają zaś sędziowie mianowani przez obecny rząd, co oznacza, że ustawodawstwo również będzie uwikłane w niekończące się spory sądowe.

W ocenie dziennika jest jednak cień szansy na ewentualną współpracę Tuska z polskim prezydentem. Andrzeja Dudę do współpracy miałyby skłonić groźby lidera Koalicji Obywatelskiej o pociągnięcie go do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie konstytucji.

"Politico" podkreśla, że wynik wyborów w Polsce będzie bardzo uważnie obserwowany, od Brukseli po Kijów.