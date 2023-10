Media: UE, Rosja i USA na tajnych rozmowach. Chodziło o sporny region. "Rzadkość"

Politico ujawnił w środę, że najwyżsi urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej spotkali się ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami na tajnych nadzwyczajnych rozmowach w Turcji w sprawie konfliktu o Górskich Karabach. Miało to miejsce kilka dni przed rozpoczęciem ataku przez wojska Azerbejdżanu.

Media: UE, Rosja i USA przeprowadziły tajne rozmowy ws. Górskiego Karabachu

Jeden z wysokich rangą dyplomatów przekazał w rozmowie z portalem, że spotkanie odbyło się 17 września w Stambule w ramach starań o wywarcie presji na Azerbejdżan, aby zakończył dziewięciomiesięczną blokadę w Górskim Karabachu i zezwolił na konwoje z pomocą humanitarną. Według urzędnika narada koncentrowała się na tym, "jak uruchomić ciężarówki" i zapewnić dostawy żywności i paliwa dla ponad 100 000 Ormian zamieszkujących Arcach. Portal zauważył, że tego typu spotkania dyplomatyczne na tak wysokim szczeblu są rzadkością.

Stany Zjednoczone reprezentował Louis Bono, starszy doradca Waszyngtonu ds. negocjacji kaukaskich, a Unia Europejska wysłała Toivo Klaara, swojego przedstawiciela w regionie. Z kolei przedstawicielem Rosji był Igor Chowajew, który jest specjalnym wysłannikiem Władimira Putina ds. stosunków między Armenią a Azerbejdżanem. Amerykański urzędnik wyjaśnił w rozmowie z Politico, że rozmowy wynikały ze zrozumienia, że Kreml ma silną pozycję w regionie. Rosja jest sojusznikiem Armenii, a jej wojska pokojowe strzegą granicy z Górskim Karabachem.

Górski Karabach. Masowe czystki etniczne Ormian

Władze Armenii poinformowały pod koniec września, że liczba uciekinierów z zajętego przez wojska azerskiego Górskiego Karabachu przekroczyła 100 tysięcy. Oznacza to, że prawie cała ormiańska populacja je opuściła. Służby prasowe rządu w Erywaniu poinformowały, że w ciągu tygodnia Armenia przyjęła 100,417 uchodźców z Górskiego Karabachu, na łączną liczbę 120 tys. zamieszkujących region osób.

19 września Azerbejdżan opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że "Armenia systematycznie ostrzeliwuje pozycje armii Azerbejdżanu". W związku, z czym podjęto "lokalne działania antyterrorystyczne", które - jak twierdziła strona azerska - zakończono dobę później. Władze Azerbejdżanu zaprzeczają, jakoby "operacja wojskowa" odzyskania regionu była "czystką etniczną", o co Armenia oskarża Baku. - Nie chciałabym, aby ktokolwiek zobaczył to, co widziałam - mówiła Ormianka, która opuściła Górski Karabach i wspomniała o strzelaninach, głodzie, zamieszkach i cierpieniu, których była świadkiem przed ucieczką do Armenii. - Wygnali nas - mówiła Euro News jedna z Ormianek, która przybyła na granicę pieszo. - Uciekłam z domu, aby pozostać przy życiu - dodała inna. - Niech świat wie, że jesteśmy teraz bezdomnymi psami - powiedziała.

Władze nieuznawanej przez świat Republiki Górskiego Karabachu podpisały dekret o rozwiązaniu wszystkich instytucji państwowych do 1 stycznia 2024 roku, choć faktycznie już teraz Azerowie w pełni kontrolują zajęty obszar.