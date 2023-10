Propagandowe ulotki w biuletynie urzędu we Władysławowie. Ratusz oskarża pocztę

W dziewiątym numerze Bezpłatnego Informatora Gminy Władysławowo "Ratusz" pojawiła się gazeta "Twój Głos Referendalny", wydawana przez Fundację Niezależne Media, założoną przez Tomasza Sakiewicza. Ulotka dotyczy głosowania w najbliższym referendum. "Instrukcja" jednoznacznie sugeruje "właściwe" odpowiedzi na zadane w nim pytania. - Mamy roznosić te broszury. Mają one trafiać do odbiorców prywatnych - przyznał Onetowi listonosz Poczty Polskiej.

Stronnicze gazetki trafiły już do skrzynek mieszkańców Kielc i Białegostoku, a w środę pojawiły się we Władysławowie. Na okładce broszury jest zdjęcie pontonu z migrantami i podpis "to już inwazja, oni tutaj płyną". Pojawiają się też inne krzykliwe nagłówki, np. "Linia zdrady. Tajne plany Tuska".

Urząd Miasta we Władysławowie: Nie mieliśmy wiedzy o zamieszczeniu ulotek

Urząd Miejski we Władysławowie wydał oświadczenie, w którym zaznacza, że "nie ma nic wspólnego z bezprawnie umieszczoną w Bezpłatnym Informatorze Gminy Władysławowo ''Ratusz'' nr 9 (222) propagandową ulotką poświęconą nadchodzącym wyborom parlamentarnym oraz referendum".

Urząd Miejski oświadcza, że nie zlecił wykonania takiej usługi i nie miał wiedzy, że pracownicy Urzędu Pocztowego we Władysławowie zamieścili ww. ulotki w 9. numerze "Ratusza" i z własnej inicjatywy rozpropagowali je wśród mieszkańców Gminy Władysławowo

- czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Urząd Miejski we Władysławowie jednocześnie informuje, że na łamach Bezpłatnego Informatora Gminy Władysławowo ''Ratusz'' zamieszczane są komunikaty i artykuły z zakresu działalności samorządu i nigdy nie miały one oblicza politycznego. Obecnie Urząd Miejski we Władysławowie czeka na oświadczenie Urzędu Pocztowego w tej sprawie.

"Twój głos referendalny" w skrzynkach Polaków. W środku treści wymierzone w Tuska

"Polacy decyzją Tuska mieli pracować do śmierci", "Prywatyzacja była planem okradania Polaków!", "Linia zdrady. Tajne plany Tuska" - to tylko niektóre z nagłówków zawartych w ulotce zatytułowanej "Twój głos referendalny". Broszura informacyjna w formie czterostronicowej gazetki uderza przede wszystkim w osobę Donalda Tuska. Na każdej ze stron znajdują się pytania, na które mają odpowiedzieć uczestnicy referendum, z zaznaczonymi sugerowanymi odpowiedziami. We wszystkich przypadkach krzyżyk postawiono przy opcji "nie". Ostatnią stronę poświęcono natomiast instrukcji "jak poprawnie zagłosować w referendum?".

Prezesem Fundacji Niezależne Media jest Joanna Janerowicz, która przez wiele lat współpracowała z Tomaszem Sakiewiczem, obecnym redaktorem naczelnym "Gazety Polskiej". Fundacja w kwietniu br. uzyskała od premiera Mateusza Morawieckiego dotację wysokości 5,7 mln zł.

Według doniesień, które pojawiły się w mediach społecznościowych, za dystrybucję nietypowej instrukcji ma być odpowiedzialna Poczta Polska. - Dostaliśmy wytyczne, że od poniedziałku mamy roznosić te broszury. Mają one trafiać do odbiorców prywatnych - przyznał w rozmowie z Onetem jeden z kieleckich listonoszy.

Referendum 2023. Jakich pytań możemy się na nim spodziewać?

15 października uczestnicy referendum odpowiedzą na cztery pytania. W każdym przypadku możliwe będzie wskazanie odpowiedzi "tak" lub "nie". Ich treść przedstawiamy poniżej:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Udział w referendum jest całkowicie dobrowolny. W lokalu wyborczym można więc odmówić przyjęcia karty referendalnej. Wówczas członek komisji wyborczej musi odnotować odmowę w protokole, a wyborca podpisać się w wyznaczonym do tego miejscu.

