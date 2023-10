Autorzy tekst w "Daily Mail" powołują się na poufny raport brytyjskiego wywiadu. Do wypadku miało dojść 21 sierpnia na Morzu Żółtym. Atomowy okręt podwodny typu 093 (według klasyfikacji NATO: Shang) podczas marszu w zanurzeniu miał zderzyć się z podwodną przeszkodą. Według Brytyjczyków jakoby specjalnie rozstawioną w tym rejonie przez Chińczyków w celu utrudnienia operowania okrętów podwodnych flot zachodnich.

Uderzenie miało wywołać serię poważnych awarii, które udało się opanować dopiero po sześciu godzinach, kiedy też wreszcie zdołano wynurzyć okręt. Jednak do tego momentu 55 członków załogi miało zginąć w wyniku niedotlenienia, spowodowanego uszkodzeniem systemu uzdatniającego powietrze.

Początek plotek w sierpniu

Taki scenariusz nie jest kompletnie niemożliwy. O takim wydarzeniu spekulowano w chińskich i tajwańskich mediach pod koniec sierpnia. Dokładniej od 22 dnia miesiąca, co by się idealnie zgadzało z datą podatną przez "Daily Mail". Dzień po wypadku informacja mogła już krążyć w chińskiej flocie i przedostać się do sieci. Podawano też szczegóły, które są zbieżne z tym, co teraz piszą Brytyjczycy. Czyli zderzenie z podwodną przeszkodą, seria awarii, opanowanie sytuacji i wynurzenie po sześciu godzinach, śmierć 55 członków załogi w wyniku niedotlenienia.

Pojawiały się też plotki o tym, jakby zginęła cała załoga, co jest jednak mało realne z powodu tego, że standardowa obsada okrętu typu 093 wynosi prawdopodobnie około stu ludzi, co też byłoby bliższe światowym standardom dla jednostek tego rodzaju. Ta wersja spekulacji mówi też o zatruciu siarkowodorem uwolnionym w wyniku awarii, a nie niedotlenieniu.

Twierdzenia pojawiające się w chińskich i tajwańskich mediach śledził znany ekspert od broni podwodnej, H I Sutton. W jego ocenie wiele detali w opisach domniemanego wypadku jest co najmniej mało wiarygodna. Jednak specjalista zaznacza, że nie jest wykluczone, iż rzeczywiście pod koniec sierpnia doszło do jakiegoś wypadku z udziałem chińskiego atomowego okrętu podwodnego na Morzu Żółtym. Przemawia za tym mnogość plotek na ten temat, dochodzących z różnych źródeł, ale zgadzających się co do podstawowych elementów.

Wiele wątpliwości

Brakuje jednak choćby jednej informacji oficjalnej czy nieoficjalnej z wiarygodnego źródła w jakikolwiek sposób potwierdzającej incydent. "Daily Mail" nie słynie z wiarygodności. Chiny oficjalnie zaprzeczyły. Tajwańskie wojsko oświadczyło, że nie wykryło nic, co by potwierdzało plotki. Dodatkowo niektóre detale historii są co najmniej zastanawiające. Na przykład regularnie pojawia się numer burtowy okrętu - 417 (chińska flota nie nadaje większości swoich jednostek nazw tylko numery). Tymczasem według dostępnych informacji sześć dotychczas wybudowanych atomowych okrętów podwodnych typu 093 nosi numery od 407 do 412. W budowie mają być jeszcze dwa kolejne. Skąd nagle 417? Niewykluczone jest żonglowanie numerami dla zmylenia rywali, co było niegdyś standardową praktyką we flocie ZSRR czy PRL. Nic o tym jednak nie wiadomo w kwestii okrętów typu 093.

Dodatkowo w niektórych plotkach pojawiają się twierdzenia o wyczerpaniu się zapasu energii albo tlenu. Typ 093 to okręty atomowe, w których podczas normalnej pracy reaktora obu tych elementów na pokładzie nie zabraknie przez nawet 20-25 lat, po których trzeba wymienić elementy paliwowe w rdzeniu. Reaktory na okrętach podwodnych mają jednak szereg zabezpieczeń, które mogą doprowadzić do ich awaryjnego wyłączenia. Na przykład w wyniku silnego uderzenia o podwodną przeszkodę i uszkodzenia jakichś elementów reaktora. Zdarzały się takie przypadki w historii. Wówczas większość atomowych okrętów podwodnych może przez jakiś czas funkcjonować dzięki energii z awaryjnych akumulatorów. Przy czym mowa tu o znacznie dłuższych okresach niż kilka godzin. Wyczerpanie się energii i ustanie pracy systemów uzdatniających powietrze, nie jest więc wykluczone w wyniku serii jakichś poważnych awarii, ale bardzo mało prawdopodobne.

Przeciw wersji o poważnym incydencie i śmierci połowy załogi przemawia też brak informacji o jakiejś nadzwyczajnej aktywności floty Chin czy państw sąsiadujących. W okresie, kiedy rzekomo miało do niego dojść, nie zauważono ruchów jednostek ratowniczych, czy nietypowych działań okrętów nawodnych. Takich jak na przykład alarmowe wyjście z portu, czy też nagła zmiana kursu i ruszenie celem udzielenia asysty uszkodzonemu okrętowi podwodnemu.

Poprzedni wypadek zapadł w pamięć

Plotki na temat wypadku są jednak bardzo żywotne, ponieważ dotykają bolesnych wspomnień. Niemal dokładnie 20 lat temu doszło do wydarzenia tego rodzaju, tylko znacznie gorszego w szczegółach. 16 kwietnia 2003 roku chiński okręt podwodny z napędem konwencjonalnym numer 361 prowadził ćwiczenia na Morzu Żółtym. Była to jednostka typu 035 (NATO: Ming), będąca rozwinięciem starego radzieckiego projektu 633 (NATO: Romeo), sięgającego korzeniami do okresu po II wojnie światowej. Zbudowano ją jednak w latach 90., więc nie była specjalnie stara.

Podczas zanurzenia okrętu 361 doszło do usterki systemu wyłączającego silniki diesla, które pracowały dłużej, niż powinny. Normalnie mogą działać tylko na powierzchni, kiedy włazy są otwarte, albo w płytkim zanurzeniu, korzystając z powietrza dostarczanego przez tak zwane chrapy, które są systemem rur wystawianych nad powierzchnię. Jednak w tym przypadku, pozbawione dostępu do powietrza z zewnątrz, zasysały to z wnętrza już zamkniętego okrętu, szybko zużywając większość obecnego w nim tlenu. Spowodowało to gwałtowne niedotlenienie całej załogi, która straciła przytomność prawdopodobnie, zanim zorientowała się, co się dzieje. Wszystkich 70 ludzi na pokładzie już nie odzyskało świadomości. Okręt widmo z martwą załogą dryfował zanurzony przez następne dziewięć dni. Poszukiwań nie wszczęto od razu, ponieważ w ramach ćwiczeń miała być utrzymywana cisza radiowa. Na okręt przypadkowo natrafili rybacy dopiero 25 sierpnia.

Wówczas Chińczycy oficjalnie poinformowali o tragedii. Drugiego maja zrobili to przedstawiciele najwyższych władz, składając przy tym kondolencje rodzinom ofiar. Sześć dni później, kiedy okręt już przyholowano do portu, podano wstępnie ustalone przyczyny wypadku. W wyniku dochodzenia stanowiska stracił szereg ważnych oficerów floty. Zdecydowana reakcja była po części motywowana tym, iż w 2003 roku były jeszcze bardzo żywe emocje związane z tragedią rosyjskiego okrętu podwodnego Kursk trzy lata wcześniej. Zatonął on podczas ćwiczeń na Morzu Barentsa w wyniku usterki i eksplozji własnej torpedy. Zginęła cała 118-osobowa załoga, przy czym 23 marynarzy przeżyło wybuch, ale zmarło w ciągu kilku godzin po nim, nie mając możliwości ucieczki z częściowo zalanego i leżącego na dnie okrętu. Wiele negatywnych emocji w Rosji wywołała opieszała akcja ratunkowa i zwlekanie z przyjęciem pomocy od państw NATO, dysponujących znacznie lepszym sprzętem do tego rodzaju działań.