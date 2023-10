Wyciekła strategia ws. Ukrainy. Politico nieoficjalnie o największym zmartwieniu USA

Administracja Joe Bidena jest bardziej zaniepokojona korupcją w Ukrainie, niż to oficjalnie przyznaje - podaje Politico. Portal dotarł do poufnego dokumentu strategicznego, który ostrzega, że jeśli Kijów natychmiast nie podejmie antykorupcyjnych działań, to chęć pomocy Zachodu dla narodu ukraińskiego może osłabnąć.

