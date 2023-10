Duda wziął udział w naradzie Bidena. Tematem sytuacja w Ukrainie

- Zakończyła się trwająca godzinę konferencja telefoniczna, która odbyła się na zaproszenie prezydenta Joe Bidena. Prezydent zaprosił do rozmowy państwa G7, przywódców UE, obecny był także Sekretarz Generalny NATO. Reprezentowałem naszą część Europy z Prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem - relacjonował prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Kielcach

REKLAMA

Jak podkreślał, głównym tematem była sytuacja na Ukrainie, a Joe Biden wezwał do podtrzymania pomocy. - Jesteśmy zdeterminowani do tego, by wspierać - zaznaczał Duda.

Zobacz wideo Czy to koniec przyjaźni Dudy i Zełenskiego? Duda porównał Ukrainę do "tonącego, który brzytwy się chwyta"

- Prezydent Biden podkreślił nasze rozsądne zachowanie wobec prowokacji, jakie spotykają nas ze strony białoruskiej. Podkreślił, że możemy być pewni wsparcia ze strony NATO w przypadku takich sytuacji - dodał polski prezydent.

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmowa trwała godzinę, odbyła się na zaproszenie Joe Bidena. Amerykański przywódca zaprosił do rozmowy państwa G7, przywódców UE, obecny był także Sekretarz Generalny NATO. "Reprezentowałem naszą część Europy z prezydentem Rumunii"- powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Joe Biden poinformował sojuszników, że Stany Zjednoczone będą kontynuowały pomoc dla Ukrainy walczącej z rosyjską inwazją. Krótki komunikat w sprawie wystosował również Waszyngton. "Prezydent Joe Biden odbył dziś rano rozmowę telefoniczną z sojusznikami i partnerami, aby koordynować nasze ciągłe wsparcie dla Ukrainy" - informuje Biały Dom w komunikacie, dodając, że szczegóły rozmowy zostaną podane później.

Nieobecność Raua w Kijowie. Duda komentuje

Duda był też pytany o powody nieobecności ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua na poniedziałkowym szczycie ministrów spraw zagranicznych UE w Kijowie.

- Polska była reprezentowana, jesteśmy cały czas w kontakcie. Polska jest jednym z państw podstawowych, które wspierają Ukrainę w tym trudnym czasie - zapewnił.

Więcej o nieobecności szefa polskiego MSZ w Ukrainie pisaliśmy w tekście poniżej:

Polski przywódca zaznaczał, że nasz kraj jest państwem kluczowym na przyszłość, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. - Jedyna autostrada, która biegnie z Europy Zachodniej do Ukrainy, biegnie przez Polskę, to jest autostrada A4 (...) Drogi kolejowe najlepszej jakości biegną przez Polskę. Lotnisko w Rzeszowie, na światowym poziomie, blisko ukraińskiej granicy, jest dzisiaj połączeniem lotniczym z Ukrainą - tłumaczył.