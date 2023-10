Tak umierają polskie szkoły. Przypominamy największe grzechy Zalewskiej i Czarnka

To kolejny z tekstów, w których opisujemy 8 lat pod rządami PiS. Przyjrzeliśmy się już między innymi nepotyzmowi w spółkach i "reformie" sądownictwa, a także decyzjom, które wyprowadziły na ulice setki tysięcy Polek i Polaków. Dziś czas na to, co PiS zrobił i czego nie zrobił z polskim systemem edukacji.

Z najnowszego raportu OECD "Education at a Glance 2023" wynika, że polski nauczyciel należy do najgorzej wynagradzanych w krajach rozwiniętych, a jego pensja to tylko nieco więcej niż połowa tego, co zarabiają nauczyciele w Europie. Z kolei serwis LiveCareer Polska przeprowadził badanie "Szkoła przyszłości", w którym zapytano respondentów o ich ocenę polskiego systemu edukacji. Aż 79 proc. badanych jest zdania, że polska szkoła nie przygotowuje uczniów do realiów rynku pracy, a 71 proc. ankietowanych nie podoba się obecny sposób oceniania uczniów.

Ponadto raport Stowarzyszenia Umarłych Statutów mówi, że ponad 50 proc. uczniów uważa się za przemęczonych, a ponad 81 proc.uznaje, że ich prawa w szkole są naruszane.

Od czego to wszystko się zaczęło? Przypominamy.

Lata 2015-2019 rządy Anny Zalewskiej

Pierwszą decyzją rządu PiS po wgranych w 2015 roku wyborach było zawrócenie ze szkół sześciolatków. Rząd PO-PSL postawił na obniżenie wieku obowiązku szkolnego, by wyrównać szansy dzieci z różnych środowisk. Zanim jednak nowy system zaczął działać, został przez PiS cofnięty. Wtedy Anna Zalewska zafundowała nam jeszcze jeden powrót do przeszłości - likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych, czteroletnich liceów i pięcioletnich techników.

Ministerka edukacji w latach 2015-2019 zapewniała, że wydłużenie szkoły podstawowej było tym, czego pragnęli Polacy. Co innego mówiły sondaże. Z badań przeprowadzonych przez MillwardBrown wynikało, że "za" reformą opowiadało się około 39 proc. badanych, a "przeciw" od 42 do 48 proc. Po ogłoszeniu zmian zorganizowano petycję, pod którą podpisały się setki tysięcy przeciwników tej decyzji. Została ona jednak przez MEiN zignorowana.

Wątpliwości ekspertów budziła również nowa podstawa programowa pisana, w ich ocenie, na szybko i niedbale. "Nad nowymi podstawami pracowało ponad 180 osób, a ich honoraria według MEN pochłonęły 825 000 zł. Nazwiska autorów długo były okryte tajemnicą, opinia publiczna znała jedynie personalia szefów zespołów przedmiotowych'' - informowała koalicja "NIE dla chaosu w szkole".

Zdaniem wielu ekspertów PAN podstawy zawierały przestarzałe treści kształcenia. "Nie wydaje się, by autorzy projektu znali zasady konstruowania programów, a tym bardziej, by mieli świadomość istniejących na świecie podejść do konceptualizacji formy, struktury i treści takich dokumentów. W efekcie otrzymaliśmy wytwór niskiej jakości" - pisała prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, przewodnicząca Zespołu Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w uwagach do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Za to w ocenie Rady Języka Polskiego przy PAN obecna wersja programu "nie może być nazywana podstawą programową i powinna zostać gruntownie zmieniona". Chaos sprawił, że dzieci obarczone zostały jeszcze większą ilością materiału do przyswojenia, zawrotną liczbą zadań domowych, a program matematyki czy fizyki realizowany do tej poryw w ciągu trzech lat musiał zostać przyswojony w jedynie dwa lata.

Ze szkół minister Zalewska zdjęła też obowiązek prowadzenia działań antydyskryminacyjnych. Pod ostrzałem MEN po raz pierwszy znalazły się wszelkie akcje budujące akceptację: szczególnie te, które dotyczą młodzieży LGBT np. "Tęczowy Piątek".

Era Przemysława Czarnka. HiT, wojna z LGBT i Willa+

W 2020 roku szefem MEiN został Przemysław Czarnek. Przez okres swojego przywództwa na czele polskiej edukacji ze wszystkich sił starał się przeforsować zmiany w szkolnictwie nazywane powszechnie lex Czarnek (dwukrotnie odrzucone prezydenckim weto). Było ich tak dużo, że minister edukacji doczekał się nawet specjalnego profilu w mediach społecznościowych nazywanego "Co dziś wymyślił Czarnek?".

Za jego rządów wprowadzono na przykład nowy przedmiot - Historia i Teraźniejszość. Zajęcia rozpoczęto od początku roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a podręcznik stworzył prof. Wojeciech Roszkowski. Książkę przeanalizowała dziennikarka Gazeta.pl Wiktoria Beczek. Jak podkreśliła, autor "nie tyle uczy czy przedstawia jakieś wydarzenia, ile prezentuje swoje poglądy jako jedyne słuszne - takie właśnie ma przyjąć uczeń". Oburzenie społeczne wywołał m.in. fragment o in vitro, gdzie prof. Roszkowski pisze o "laboratorium" i "produkcji" czy też "hodowli" ludzi.

Wprowadzenie przedmiotu HiT wpasowuje się w nurt, który Czarnek zapowiadał już na początku kadencji - walki z "dyktaturą poglądów lewicowo-liberalnych". W swoich wypowiedziach obecny szef MEiN wielokrotnie krytykował, obrażał i wyzywał społeczność LGBTQ, mówiąc na przykład, że chcą oni "zniszczyć Polskę". Miał nawet w tej sprawie proces o zniesławienie, który wytoczył mu aktywista Bart Staszewski (zakończył się ugodą).

Jak jeszcze chciał wprowadzać swoje poglądy do szkół? Nowelizacja prawa oświatowego, którą chciał wprowadzić, przewdywała ogromne uprawnienia dla kuratorów. Zgodnie z przepisami mogliby nie tylko powoływać i odwoływać dyrektorów, ale również decydować o działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń w szkołach. Dostępu do uczniów zostali praktycznie pozbawieni zostaliby edukatorzy seksualni czy pro-LGBT+.

W tym miejscu zatrzymamy się na chwilę, by przypomnieć jedną z najbardziej charakterystycznych postaci - małopolską kurator Barbarę Nowak. W swojej karierze zasłynęła m.in. z łączenia LGBT z pedofilią, zakazała szkołom wyjścia na spektakl "Dziady" w Teatrze Słowackiego (uważała, że to narzędzie walk haniebnej opozycji z polską racją stanu) czy nazwała Uniwersytet Jagielloński "agencją towarzyską" (uczelnia zaproponowała studentom w ankiecie możliwość wybrania innej płci niż tylko kobieta i mężczyzna). Ostatnio natomiast domagała się, by w każdej szkole i przedszkolu w Małopolsce w widocznym miejscu pojawił się portret papieża Polaka.

Przemysław Czarnek zapisał się również w naszych głowach jako sponsor programu Willa+. NIK przeanalizował szczegóły dofinansowań przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort Przemysława Czarnka miał przeznaczyć miliony złotych na remont lub zakup nieruchomości dla organizacji wspierających system oświaty i wychowania. Środki trafiły m.in. do organizacji związanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości czy Kościołem katolickim.

Według NIK Przemysław Czarnek przyznał 84,9 mln zł dotacji (czyli niemal połowę wszystkich środków) fundacjom i organizacjom, które otrzymały negatywne oceny od ekspertów powołanych przez MEiN. "Podmioty te były na tyle bliskie i drogie ministrowi (lub innym politykom obozu rządzącego), że dostały niemałe pieniądze" - czytamy w raporcie NIK.

Polacy są zgodni: Czarnek najgorszym ministrem edukacji od 2005 roku

Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że dla 43,1 proc. ankietowanych jest on najgorszym ministrem edukacji od 2005 r.

Z kolei uczestnicy sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 byli pytani o to, jak oceniają jakość edukacji w trakcie rządów ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. 49 proc. uznało, że za jego kierownictwa sytuacja w oświacie się pogorszyła. 19 proc. badanych uznało natomiast, że jakość edukacji w Polsce się nie zmieniła, a 15 proc. - że poprawiła się. 17 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wiosną 2023 roku ponad 120 posłów opozycji podpisało się pod wotum nieufności dla ministra Czarnka. W ich ocenie nie powinien on dłużej sprawować swojej funkcji, bo, jak argumentowali, edukacja znalazła się na skraju katastrofy. Podkreślali także, że zarządzanie polskim szkolnictwem odbywa się bez wizji i planu na systematyczny rozwój.

W swoim stanowisku politycy zwracali także uwagę na niewłaściwe wydawanie publicznych pieniędzy. Podniesiona została sprawa kosztów i zasadności jego delegacji służbowych. Posłowie wyliczyli, że w trakcie sprawowania rządów wydał na podróże służbowe ponad 141 tys., przy czym podróże te nie służyły realizacji zadań MEiN, a Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym minister jest związany.

Wątpliwości budził też fakt w wydatkowaniu środków budżetowych, przede wszystkim realizacja programów, takich jak Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej, "Program wsparcia edukacji", "Inwestycje w oświacie" oraz "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", z których środki w wysokości około 130 mln zł miały trafić do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, a zdecydowana ich większość trafia do organizacji katolickich oraz powiązanych z obecnymi lub byłymi politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Finalnie Sejm wniosek o wotum nieufności odrzucił.

Efekt zmian w edukacji po ośmiu latach: Brak nauczycieli i niskie zarobki

Początkiem września 2023 w polskich szkołach było aż 20 443 wakatów - wynika z danych zebranych przez portal Dealerzy Wiedzy. Z kolei ZNP alarmuje, że ta liczba może być zaniżona, a w rzeczywistości sięgać nawet 40 tysięcy.

- MEiN bagatelizuje te liczby, natomiast oznaczają one, że w szkołach dzieci nie będą miały jakiegoś przedmiotu. A to znaczy, że ich prawo do edukacji zostanie zaburzone – mówiła na antenie TOK FM Anna Schmidt-Fic, była nauczycielka, liderka Protestu z Wykrzyknikiem. Jak podkreślała, zdarza się, że ważne przedmioty jak na przykład chemia czy fizyka prowadzone są w systemie doraźnych zastępstw przez osoby, które do ich nauczania nie mają żadnych kompetencji.

Nauczyciele od lat sygnalizują, że problemem polskiej szkoły są zbyt niskie wynagrodzenia - pensja pedagoga rozpoczynającego dopiero po studiach przygodę ze szkołą wynosi obecnie 3 690 zł brutto, a więc niewiele więcej niż płaca minimalna, która wynosi dziś w Polsce 3 600 zł brutto.

"Rzeczpospolita" informuje, że średnia wieku nauczycieli to obecnie ok. 47 lat. "Młodzi pedagodzy pojawiają się rzadko i raczej w małych miejscowościach niż w dużych miastach - zniechęcają ich nie tylko zarobki ale także coraz niższy prestiż tego zawodu" - czytamy w gazecie.

Minister Przemysław Czarnek ogłosił we wrześniu, że wzrośnie dodatek dla nauczycieli wychowawców - dodatek ten ma wzrosnąć o niemal 100 proc. (z 300 zł brutto do ok. 600 zł brutto). Nie jest to jednak kwota satysfakcjonująca kadrę pedagogiczną. Wyrazem sprzeciwu był na przykład kolejny protest nauczycieli, który odbył się na początku września.

Z ankiety przeprowadzonej na początku wakacji przez branżowy "Głos nauczycielski" wynika ponadto, że w czasie wakacji aż 15 proc. nauczycieli szukało nowej pracy.

Czego nie udało się zrealizować PiS-owi z obietnic w edukacji?

- Funduszu modernizacji szkół,

- Zwiększenia godzin WF-u w podstawówkach do 5 tygodniowo,

- Stworzenia gabinetów psychologiczno-pedagogicznych w każdej szkole,

Zatrzymamy się tu na chwilę, by przypomnieć raport Fundacji UNAWEZA, która w ramach projektu Młode Głowy opublikowała w połowie kwietnia wyniki badania dotyczącego m.in. stanu psychicznego dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat. To pierwsze tego typu badanie na tak dużą skalę: wzięło w nim udział ponad 180 tys. uczniów z całej Polski. Wnioski z raportu są dramatyczne - prawie połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę, stres dnia codziennego przerasta ponad 80 proc. badanych, co trzecie dziecko nie ma chęci do życia, a 8,8 proc. dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą. Więcej o raporcie w tekście dziennikarki Gazeta.pl Wiktorii Beczek:

Jedynie wprowadzenie szybszego internetu w szkołach - zrealizowane częściowo - 87. szkół ma lepszy internet.

Co tym razem proponuje PiS dla szkół po wyborach?

- "Bon szkolny - Poznaj Polskę". Od wiosny 2024 roku partia w ramach tego programu chce sfinansować jednodniowe i dwudniowe wycieczki edukacyjne dla "każdej klasy i każdego ucznia w Polsce".

- Bon dla nauczyciela na zakup sprzętu elektronicznego oraz laptopy dla czwartoklasistów.

- Specjalne dodatkowe wynagrodzenie, które w tym roku otrzymają pedagodzy z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- Wsparcie finansowe dla szkół specjalnych.

- Ponowne wprowadzenie do szkół nauki języka łacińskiego.

- Zwiększenie sprawności fizycznej uczniów przez wprowadzenie testów z WF-u.

- "Wychowanie patriotyczne", którego elementami mają być specjalne wycieczki szkolne, związane z realizacją programu historii i języka polskiego.