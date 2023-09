Izrael. Czterech mężczyzn skazanych za zbiorowy gwałt na 16-latce. Premier: "Zbrodnia przeciw ludzkości"

W środę 27 września "The Times of Israel" poinformował, że tego samego dnia sąd w Beer Szewie skazał czterech mężczyzn za zbiorowy gwałt na 16-letniej dziewczynie w 2020 roku. Sprawa wstrząsnęła wówczas całym krajem. Zeznania wskazywały, że duża grupa mężczyzn ustawiła się w kolejce przed pokojem hotelowym, czekając na swoją kolej, aby dopuścić się gwałtu. Świadkowie nie interweniowali w sprawie. Premier kraju Benjamin Netanjahu nazwał to "zbrodnią przeciw ludzkości".

Izrael. Jedenaście mężczyzn skazanych ws. zbiorowego gwałtu na 16-latce

Czworo mężczyzn: 31-letni Issy Raphaelov, 30-letni Eliezer Meirav, 30 lat, a także dwóch 17-latków zostali skazani za gwałt zbiorowy i napaść na tle seksualnym. Kolejnych siedem mężczyzn, w tym nieletnich, zostało skazanych za pomoc w napaści i nieudzielenie pomocy ofierze.

"Chcemy przekazać jasny komunikat - każda jednostka w tym wypadku jest w pe軟i odpowiedzialna za popełniony czyn i nie będzie dla niej żadnego zadośćuczynienia poprzez chowanie się za grupą czy próbę ukrycia się za swoimi przyjaciółmi" - głosi werdykt, który przywołuje "The Jerusalem Post". Czterem mężczyznom grozi do 20 lat więzienia, pozostałym za pomocnictwo nawet 10. S璠ziowie podziękowali także ofierze, za jej zeznania w sprawie.

Hagit Pe'er, szefowa grupy zajmująca się prawami człowieka Israel Women's Network, komentując ten wyrok, powiedziała, że "sąd wysyła jasny komunikat, że nawet ci, którzy 'tylko' stoją z boku lub tylko 'pomagają' i nie zapobiegają przerażającemu aktowi, są prawnie odpowiedzialni". - Jesteśmy istotami ludzkimi, a nie zwierzętami - mówiła.

W sierpniu 2020 roku w kurorcie Red Sea w Eljat jeden z głównych podejrzanych Raphaelov zaczął rozmawiać z dziewczyną, jednak ta odrzuciła jego zaloty. 16-latka tego samego dnia źle się poczuła po wypiciu zbyt du瞠j ilości alkoholu i poszła do pokoju. Mężczyzna zaoferował jej pomoc, miał podać się za medyka i skierował ją do pokoju nr 216. Następnie zaatakował ją, rozebrał i zgwałcił, inni oskarżeni dołączyli do niego. Reszta mężczyzn patrzyła się i szydziła z nastolatki. Według nagrań z monitoringu, w kolejce czekało około 30 mężczyzn.