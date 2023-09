Niech jedzą McDonalda! Kanclerz Austrii radzi głodnym dzieciom, jak nie być głodnym

Kanclerz Austrii Karl Nehammer został nagrany w środę wieczorem na spotkaniu Austriackiej Partii Ludowej, a kilkuminutowe wystąpienie szefa rządu trafiło do sieci - informuje portal Politico. Oburzenie opinii publicznej wywołała "rada" kanclerza dla dzieci, których w Austrii dotyka problem głodu. Nehammer nie dowierzał, że w jego kraju występuje takie zjawisko. - Co to znaczy, że w Austrii dziecko nie dostaje ciepłego posiłku? Czy wiecie, jaki jest najtańszy gorący posiłek w Austrii? - dopytywał zebranych.

"Dobra rada" kanclerza Austrii. Zaprosił głodne dzieci do McDonalda

Kanclerz Austrii sam sobie odpowiedział na pytanie, wskazując, że ten posiłek "nie jest zdrowy, ale tani". - Hamburger w McDonald’s kosztuje 1,40 euro, a jeśli kupię z frytkami to 3,50 euro - powiedział, a po chwili zadał kolejne pytanie. - Ktoś poważnie twierdzi, że żyjemy w kraju, w którym rodziców nie stać na takie jedzenie dla swojego dziecka? - zapytał Karl Nehammer. - Jeśli mam za mało pieniędzy, więcej chodzę do pracy - to kolejna rada polityka. Austriacka Partia Ludowa potwierdziła, że nagranie jest prawdziwe, jednak zostało "zmontowane". "Podobnie jak kanclerz federalny, jesteśmy przekonani, że każde dziecko w Austrii może otrzymać gorący posiłek, jeśli rodzice wezmą na siebie odpowiedzialność, zwłaszcza że wspieramy rodziny jak nigdy dotąd" - podkreślili politycy w komunikacie.

Austriacy są oburzeni radami Nehammera, jednak przeprosin się nie doczekali. Kanclerz na swoim koncie na X (dawny Twitter) zamieścił krótki komentarz: "Podtrzymuję pogląd, że wyniki muszą być nagradzane i podtrzymuję fakt, że rodzice mają obowiązek dbać o swoje dzieci" - przekazał. Karl Nehammer jest liderem chrześcijańsko-demokratycznej Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP). W latach 2020-2021 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, a od 2021 roku jest kanclerzem Austrii.