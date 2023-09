Zełenski obsadził stanowiska słynnymi osobistościami. Aktor Mark Strong też ma zadanie

Andrij Szewczenko 26 września został niezależnym doradcą Wołodymyra Zełenskiego. W oficjalnym komunikacie nie podano szczegółów dotyczących nowych obowiązków piłkarza. Aktor Mark Strong dołączy do zespołu organizacji charytatywnej United24, zbierającej środki na rzecz ofiar wojny z Rosją.

Wołodymyr Zełenski ma nowego doradcę. Andrij Szewczenko: Moja rola nie zmieniła się aż tak bardzo

Andrij Szewczenko uważany jest za najlepszego piłkarza w historii Ukrainy. Zdobył z AC Milanem Ligę Mistrzów. W 2004 roku wywalczył Złotą Piłkę. Swoją karierę reprezentacyjną zakończył po Euro 2012. Zainteresował się wówczas polityką. Wstąpił do partii Ukraina - Naprzód! i z jej ramienia wystartował w wyborach parlamentarnych. Ugrupowanie nie weszło jednak do Rady Najwyższej. Choć nie jest wiadome w jakich kwestiach Szewczenko będzie doradzał Zełenskiemu, zasugerował, że nowa nominacja rozszerzy jego pracę jako ambasadora United24. - Moja rola nie zmieniła się aż tak bardzo, ale teraz będę pracować jeszcze ciężej - powiedział w środę (27 września). - Pomoc mojemu krajowi za granicą to ważna praca. To nie tylko wydarzenia piłkarskie i charytatywne, ale także zachęcanie ludzi do mówienia o Ukrainie - dodał.

W maju 2022 roku Zełenski mianował Szewczenkę pierwszym ambasadorem fundacji United24. "Andrij, swoją pracą i osiągnięciami sportowymi, zyskał ogromne zaufanie na arenie międzynarodowej" - pisał wówczas prezydent Ukrainy.

Ukraina. Mark Strong: To dla mnie zaszczyt zostać głosem ukraińskich dzieci na arenie światowej

Z kolei Mark Strong, który znany jest szerszej publiczności z filmów: "Kingsman: Tajne Służby", "Szpieg" i "1917", został mianowany kolejnym ambasadorem United24. Wołodymyr Zełenski podziękował aktorowi za dotychczasowe wsparcie Ukrainy. - To dla mnie zaszczyt zostać głosem ukraińskich dzieci na arenie światowej, aby mogły mieć lepszą przyszłość - powiedział Strong. - Jako ojciec dwóch synów zdaję sobie sprawę, jak ważne jest wysokiej jakości edukacja i konieczność uczęszczania do szkoły, komunikowania się z przyjaciółmi i zdobywania nie tylko wiedzy, ale także umiejętności niezbędnych w dorosłości. Ukraińskie dzieci zasługują, by dostać to, czego potrzebują - dodał.

Organizacja charytatywna United24 zebrała dotychczas 470 milionów dolarów w ponad 110 krajach. Innymi ambasadorami są piosenkarka i aktorka Barbra Streisand, aktorzy Liev Schreiber i Ivanna Sakhno, historyk Timothy Snyder i potentat biznesowy Richard Branson.