Białoruś: Polski śmigłowiec naruszył przestrzeń powietrzną. Wojsko Polskie zaprzecza

W czwartek wieczorem Ministerstwo Obrony Białorusi przekazało na Telegramie, że polski śmigłowiec naruszył przestrzeń powietrzną Białorusi.

Białoruś: Polska naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Wojsko Polskie zaprzecza

Zdaniem Mińska o godzinie 15:02 czasu lokalnego odnotowano zbliżenie się śmigłowca do granicy, a 18 minut później ją przekroczono. Śmigłowiec przeleciał do 1,5 km w głąb Białorusi - podaje BelTA. Śmigłowiec miał przekroczyć granicę jeszcze raz, tym razem o 16:22. Maszyna miała przelecieć do 300 metrów. "Okoliczności zdarzenia są badane. Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowują stosowną notatkę" - poinformowała białoruska agencja informacyjna.

Jednak ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w rozmowie z Interią stwierdził, że są to nieprawdziwe informacje. - Jednoznacznie zaprzeczamy. Nie było naruszenia przestrzeni z naszej strony. Mamy potwierdzenie z naszych systemów radiolokacyjnych oraz meldunków - powiedział.