Ukraiński dron wleciał do rosyjskiego bunkra w obwodzie ługańskim. "Dostawa pod drzwi" [WIDEO]

Ukraińscy żołnierze poinformowali o akcji przeprowadzonej na terenie obwodu ługańskiego. Nagranie opublikowane przez grupę taktyczną "Adam" Sił Zbrojnych Ukrainy ma pokazywać moment, w którym dron wleciał do rosyjskiego bunkra i eksplodował.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Ociepa: Polska pomoc militarna dla Ukrainy była i jest ogromna, ale czas na pomoc innych

Obwód ługański. Na nagraniu z ukraińskiego drona widać, jak zlokalizowano rosyjski bunkier w lesie

Z informacji przekazanych na twitterowym profilu OSINTtechnical wynika, że do akcji z udziałem ukraińskiego drona doszło niedaleko miejscowości Kreminna w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy.

"W lesie na zachód od Kreminnej ukraińska amunicja krążąca z 67. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej lata wokół rosyjskiej pozycji przez mniej więcej minutę, a ostatecznie identyfikuje rosyjski bunkier i wlatuje do niego, zanim dochodzi do detonacji" - napisano w poście, do którego dołączono nagranie z ukraińskiego drona.

Ukraińscy żołnierze opublikowali nagranie z drona atakującego rosyjski bunkier. "Dostawa pod drzwi"

Grupa taktyczna "Adam" Sił Zbrojnych Ukrainy określiła na Telegramie detonację drona w rosyjskim bunkrze mianem "dostawy pod drzwi". Ukraińscy żołnierze przekazali też, że w operacji uczestniczyli członkowie 2. Batalionu Strzeleckiego oraz 1. Kompanii Strzeleckiej 67. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

Ukraińscy żołnierze napisali, że "przekazali pozdrowienia od społeczności Sternenki". Działacz społeczny Serhij Sternenko, zaangażowany we wspieranie Ukraińców w wojnie z Rosją, skomentował na Twitterze atak drona na rosyjski bunkier. Aktywista stwierdził, że nagranie pokazuje "jedną z najlepszych operacji kontrolowania drona, jaką widział".