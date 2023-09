Prowojenni dziennikarze w Rosji mieli dostać przesyłki ze świńskimi łbami. W tle groźby śmierci

Jak podaje "The Moscow Times", chodzi o publicystę mediów państwowych Timofieja Sergiejcewa, eksperta wojskowego Konstantina Siwkowa i fotoreportera państwowej agencji TASS Michaiła Tereszczenkę. Cała trójka wcześniej miała dostawać groźby śmierci.

REKLAMA

Rosja. Reżimowi dziennikarze mieli dostać makabryczne przesyłki

"Moscow Times" charakteryzuje dziennikarzy jako popierających agresję Rosji na Ukrainę. Sergiejcew w ubiegłym roku napisał artykuł, w którym wzywał do mordowania ukraińskich cywilów. Jak czytamy w artykule, on jako ostatni dostał świńską głową. Informację na temat przesyłki potwierdził pracodawca dziennikarza, agencja Rossija Siegodnia. Ria Nowosti z kolei relacjonuje, że do wspomnianego Siwkowa zadzwoniła nieznana osoba i zażądała, aby wycofał się z poparcia dla wojny. Komentatorowi grożono przy tym śmiercią.

Michaiłowi Tereszczence przesyłkę miał wręczyć kurier. Media podają, że policja przeszukała mieszkanie mężczyzny i odnalazła cztery podobne pakunki.