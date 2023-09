O zaostrzeniu kontroli z Czechami i Polską szefowa niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nancy Faeser ma poinformować w środę (27 września) o godzi. 13 - dowiedział się reporter Polsat News. Decyzja ma związek z rosnącym napływem osób ubiegających się o azyl.

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Wśród tych, którzy dostali wizy w Mińsku, byli ci, których zatrzymał wcześniej płot

Niemcy zaostrzają kontrole na granicach z Polską i Czechami. Chodzi o wzmacnianie patroli

"Decyzja o zaostrzeniu kontroli na niemieckiej granicy z Polską i Czechami już jest. O 13:00 zostanie ogłoszona. Z informacji Polsat News i Interii wynika, że nie chodzi o stałe stacjonarne kontrole na granicy, tylko wzmocnienie patroli, które będą np. wyrywkowo kontrolować pojazdy poprzez budowanie tzw. rękawów" - napisał na X (dawniej Twitterze) reporter Tomasz Lejman.

We wtorek (26 września) szefowa niemieckiego MSW przekazała w rozmowie z rozgłośnią Deutschlandfunk, że od 20 do 25 proc. przypadków nielegalnych przyjazdów do Niemiec to efekt działania przemytników - podaje Deutsche Welle.

Szefowa niemieckiego MSW: Same kontrole nie pomogą. Potrzebne rozwiązanie w skali UE

Nancy Faeser podkreśliła także, że konieczne jest zapewnienie odpowiedniego personelu do prowadzania kontroli, ścisła współpraca z sąsiadami Niemiec, wprowadzenie rozwiązań w skali Unii Europejskiej. - Efektywne i trwale odciążające samorządy mogą być tylko rozwiązania europejskie, mianowicie kontrole na granicach zewnętrznych, a nie wewnętrznych - powiedziała ministerka. Dlatego też w jej opinii samo zaostrzenie kontroli na granicach Niemiec niekoniecznie przełoży się na spadek liczby imigrantów.

Artykuł jest aktualizowany...