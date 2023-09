Ukraińcy atakują Rosję. Seria wybuchów w Kursku, Biełgorodzie i na Krymie

W nocy z poniedziałku na wtorek (25 na 26 września) Ministerstwo Obrony Rosji informowało o serii ataków, które miała przeprowadzić Ukraina. Łącznie w regionach Biełgorodu, Kurska i Krymu rosyjskie siły miały odeprzeć ataki co najmniej 11 dronów.

Seria ukraińskich ataków na Rosję. Eksplozje w regionach Biełgorodu, Kurska i Krymu

Około 5:30 rosyjski system obrony powietrznej miał zestrzelić ukraińskiego drona nad obwodem kurskim. "Jest to piąty dron Sił Zbrojnych Ukrainy zestrzelony w regionie w ciągu nocy: dwa zostały zniszczone około 22:30, kolejne dwa o 23:00" - pisze rbc.ru. Gubernator obwodu Roman Starowojt wezwał do zachowania spokoju.

Wieczorem w poniedziałek rosyjskie siły obrony powietrzne miały zestrzelić także siedem ukraińskich dronów w regionie Biełgorodu. W tym samym czasie alarm przeciwlotniczy miał zostać ogłoszony w Sewastopolu na Krymie. Rosjanie twierdzą, że jeden z pocisków został zestrzelony w rejonie lotniska Belbek.

Z kolei rosyjska agencja TASS podaje, że ukraiński dron miał zrzucić ładunek wybuchowy na podstację elektryczną w regionie kurskim. W efekcie siedem osiedli miało zostać pozbawionych zasilania. Władze okupacyjne obwodu chersońskiego, na które powołuje się "The Guardian", piszą także, że z poniedziałku na wtorek "Ukraina wystrzeliła w okupowaną część obwodu 32 pociski".

Rosyjskie drony atakowały port w obwodzie odeskim

Tymczasem w nocy rosyjskie drony atakowały portową infrastrukturę w obwodzie odeskim. Eksplozje słychać też było w innych rejonach Ukrainy. Władze obwodu odeskiego przekazały, że siły obrony powietrznej strąciły większość dronów, którymi w nocy Rosjanie atakowali południe Ukrainy. Mimo to bezzałogowce trafiły w okolice portu w Izmaile nad rzeką Dunaj. Jest to port wykorzystywany do eksportu ukraińskiego zboża. Uszkodzone zostały m.in. magazyny, ale też około 30 ciężarówek. Dwóch kierowców zostało rannych. W nocy alarmy bombowe słychać też było w innych obwodach. Ogółem w nocy Rosjanie wypuścili na Ukrainę 38 bojowych dronów Shahed. 26 udało się strącić. Używali też rakiet. Nad ranem rakieta trafiła w jedno z przedsiębiorstw w Krzywym Rogu.