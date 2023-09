Polak na liście poszukiwanych przez Rosję. To prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego

Polski prawnik prof. Piotr Hofmański, prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze został uznany za poszukiwanego przez rosyjskie MSZ. Jego nazwisko figuruje w ministerialnej bazie danych osób poszukiwanych - podaje rosyjska agencja informacyjna TASS. "Hofmański Piotr Józef, Polak. Poszukiwany na podstawie artykułu Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej" - to wpis z bazy danych. Nie wiadomo, na podstawie którego artykułu mężczyzna jest poszukiwany. Podobnie jest w przypadku innych sędziów MTK w Hadze. Na listę poszukiwanych przez Rosję trafili: pierwsza wiceprzewodnicząca MTK Luz del Carmen Ibáñez Carranza oraz sędzia Bertram Schmitt.

Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego prof. Piotr Hofmański poszukiwany przez Rosję

Prof. Hofmański w grudniu 2014 r. został wybrany jako pierwszy Polak do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (kadencja 2015-2024) i pełni ten od 10 marca 2015 r. 11 marca 2021 r. wybrano go Prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego na lata 2021-2024.

Ludobójstwo w Ukrainie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze

Agencja TASS przypomina, że w ubiegłym tygodniu rozpoczęły się przesłuchania w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze w ramach pozwu Ukrainy przeciwko Rosji za naruszenie konwencji o ludobójstwie. "Dotyczą one wstępnych zastrzeżeń podniesionych przez Federację Rosyjską. Podczas spotkań możliwość zabrania głosu przedstawiciele Rosji, Ukrainy, a także ponad 30 krajów obozu zachodniego, dopuszczonych jako strony trzecie do postępowania w sprawie roszczenia Ukrainy wobec Rosji na podstawie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r." - informuje agencja.

26 lutego 2022 roku Ukraina złożyła pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Federacji Rosyjskiej w sprawie interpretacji, stosowania i wdrażania Konwencji z 1948 roku w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. W pozwie Kijów zaprzecza, że ludobójstwo miało miejsce w Donbasie, co było jednym z powodów uznania przez Rosję Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej. W związku z tym strona ukraińska domaga się od sądu uznania, że Federacja Rosyjska nie ma podstaw prawnych do działań na Ukrainie i przeciwko niej.

Międzynarodowy Trybunał Karny chce aresztowania Władimira Putina. Jest nakaz

17 marca tego roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Aleksiejewny Lwowej-Biełowej. W oświadczeniu podkreślono, że Putin ma być "odpowiedzialny za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji".

"Zbrodnie miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z odpowiedzialnością zwierzchnika" - zaznaczył Międzynarodowy Trybunał Karny.

