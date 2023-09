Cypr. Zginął Polak, który szedł pieszo po autostradzie oraz policjant, który starał się mu pomóc

Mężczyźnie z Polski, który na Cyprze szedł pieszo po autostradzie, próbował pomóc cypryjski policjant - usiłował go nakłonić, by zszedł z drogi. Podczas tej interwencji obaj zostali potrąceni przez jadący samochód. 50-letni policjant zginął na miejscu, 48-letni Piotr W. zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Na Cyprze ogłoszono trzydniową żałobę.

