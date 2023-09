Zobacz wideo Marcin Ociepa: Nie wierzę, że Rafał Trzaskowski zastąpi Donalda Tuska na miejscu lidera KO

Policja w Hiszpanii poinformowała, że w mieście Almendralejo, około 400 kilometrów na południowy zachód od Madrytu, zgłosiło się ponad 20 nastolatek i młodych kobiet, które padły ofiarą kradzieży zdjęć w internecie. Obrazy zostały przetworzone przez sztuczną inteligencję i do sieci trafiły fotografie dziewcząt w negliżu - informuje BBC. Brytyjska stacja cytuje jedną z matek poszkodowanych nastolatek. "Pewnego dnia moja córka wróciła ze szkoły i powiedziała: 'Mamo, krążą moje zdjęcia topless'" - mówiła María Blanco Rayo, matka 14-latka. Kobieta ze zdumieniem wysłuchała, że jej córce i ponad 20 innym nastolatkom w mieście skradziono zdjęcia i przetworzono je tak, że dziewczęta są w negliżu.

REKLAMA

Hiszpania zszokowana zdjęciami nagich dzieci wygenerowanych przez AI

Rodzice poszkodowanych nastolatek z Almendralejo przyznają, że ich dzieci bardzo różnie zareagowały na publikację swoich przetworzonych zdjęć, niektóre z dziewcząt nie wychodzą w domu. Wielu osobom towarzyszyły obawy o to, czy fotografie zostały przesłane na strony pornograficzne. W mieście utworzono specjalną grupę wsparcia.

Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. BBC informuje, że funkcjonariusze dotarli już do co najmniej 11 chłopców, którzy mają mieć związek z kradzieżą i ponowną publikacją, ale już nagich zdjęć za pośrednictwem aplikacji WhatsApp i Telegram. Śledczy sprawdzają również informację o rzekomej próbie wymuszenia okupu na jednej z dziewczyn, przy użyciu jej fałszywego wizerunku. Podejrzewani w tej sprawie są w wieku od 12 do 14 lat. Prawo w Hiszpanii nie reguluje w żaden sposób przestępstw związanych z generowaniem obrazów o charakterze seksualnym, chociaż - jak zauważa brytyjski nadawca - tworzenie takich materiałów z wykorzystaniem nieletnich można uznać za pornografię dziecięcą. Innym możliwym zarzutem byłoby naruszenie przepisów dotyczących prywatności. W Hiszpanii zarzuty karne wobec nieletnich mogą zostać postawione dopiero w wieku od 14 lat wzwyż.

Hiszpanie - nie tylko w mieście, gdzie doszło do kradzieży zdjęć - przyznają, że takie zdarzenia są powodem do obaw dla rodziców. "Jeśli masz syna, martwisz się, że mógł zrobić coś takiego. Jeśli masz córkę, martwisz się jeszcze bardziej, ponieważ jest to akt przemocy, którego padła ofiarą" - cytuje BBC. I przypomina, że na początku roku doszło w Hiszpanii do podobnej sprawy - w mediach społecznościowych opublikowano wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia topless piosenkarki Rosalii.

***