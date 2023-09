W miniony piątek (22 września) funkcjonariusze z biura szeryfa hrabstwa Pinellas na Florydzie otrzymali zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który w kanale w okolicy miasta Largo miał zauważyć aligatora. Według zeznań świadka w pysku zwierzęcia znajdowały się ludzkie szczątki. - Rzuciłem kamieniem w aligatora, żeby sprawdzić, czy to naprawdę aligator, i wyglądało, jakby trzymał dolną części ludzkiego tułowia. Wciągnął ją pod wodę - relacjonował w lokalnej telewizji WFLA Jamarcus Bullard.

