Jest 1996 rok, a na wyprawę do Doliny Śmierci wybiera się Egbert Rimkus (34 l.), Georg Weber (11 l.), Cornelia Meyer (27 l.) oraz najmłodszy uczestnik wycieczki Max Meyer (4 l.). Cała czwórka turystów pochodziła z Drezna w Niemczech. Do Stanów Zjednoczonych przylecieli samolotem 8 lipca 1996, aby chwilę później przesiąść się w auto i zapoczątkować jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących osób zaginionych.

21 października 1996 roku Ranger Brenner wybiera się na rutynową kontrolę z powietrza. Przelatując helikopterem nad południową częścią kalifornijskiej Doliny Śmierci, w pewnym momencie zauważa w dole zielonego minivana, co natychmiast wzbudza jego podejrzenia. Powód? Ten teren jest wyjątkowo wymagający i poruszanie się po nim zwykłym samochodem osobowym nie jest najlepszym pomysłem. Jest jednak coś jeszcze. To miejsce kilka lat wcześniej zostało zamknięte w związku z ustawą o ochronie środowiska, która sprawiła, że ta część Doliny Śmierci stała się rezerwatem przyrody. Brenner wylądował w pobliżu i sprawdził podejrzany samochód, który był już całkowicie pokryty kurzem pustynnym. Zielony Plymouth Voyager z kalifornijskimi tablicami rejestracyjnymi był zamknięty, a w pobliżu nie dało się dostrzec żywej duszy. Wszystko wskazywało na to, że pojazd utknął w grząskim podłożu, a Brennerowi nie została nic innego, jak wezwać na miejsce policję. Wtedy wyszło na jaw, że samochód został wypożyczony przez czteroosobową rodzinę z Niemiec, a jego oficjalny właściciel zdążył już zgłosić kradzież. Sprawa nabrała tempa, gdy okazało się, że turyści mieli zaplanowany lot powrotny do ojczyzny na 27 lipca, lecz tam również nie zjawili się na czas. Właśnie wtedy rozpoczęła się prawdziwa walka z czasem.

Sprawa zaginionych turystów w Dolinie Śmierci. Przez jeden błąd policji na przełom czekano kilkanaście lat

Śladów było niewiele, a jedyne odciski butów - odnalezione w pobliżu - należały do Rangera Brennera. Na zewnątrz udało się dostrzec zaledwie kilka opakowań po żywności, natomiast wewnątrz zielonego minivana funkcjonariusze dostrzegli m.in. bagaże, mapę, złożony namiot, jeden śpiwór oraz pusty worek po drugim, aparat fotograficzny, puste butelki po wodzie i sokach, skórzany pokrowiec z kartami bankowymi i dokumentami oraz zabawki dla dzieci. To wszystko wyglądało bardzo niepokojąco, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w tym czasie Dolina Śmierci była zalewana przez falę upałów, co tylko pogarszało i tak już trudne warunki. Dość nietypowe było to, że w samochodzie brakowało m.in. biletów lotniczych oraz kilku innych dokumentów, natomiast zostały w nim resztki żywności oraz pojemniki z piciem. To tylko dało przestrzeń do powstawania kolejnych teorii na temat zaginięcia Niemców. Choć pojawiły się głosy o zainscenizowaniu własnego zaginięcia, to sprawę wzięła w swoje ręce licząca ponad 250 osób grupa poszukiwawczo-ratownicza, która dokładnie przeczesała tamtejsze tereny. Niestety, efektów nie było. Sytuacja powtarzała się przez kolejne lata, a śledczy wciąż stali w miejscu. To trwało aż do 2009 roku, kiedy to zaginięciem zainteresował się Tom Mahood. Jego zdaniem policja popełniła ogromny błąd, twierdząc, że turyści nie kierowali się w stronę południa. Skutkiem tego było całkowite pominięcie tamtejszych terenów. Jak się później okazało, teoria podróżnika miała sens, ponieważ po kilkudniowych poszukiwaniach odnalazł - w odległości około 8 kilometrów od auta - dwa ludzkie szkielety. Badania wykazały, że jeden z nich należał do Egberta. Ustalenie tożsamości drugiej osoby było niemożliwe, jednak eksperci potwierdzili, że jest to kobieta, co rozwiało wszelkie wątpliwości. Choć ciał dzieci nie odnaleziono, to uznano, że spotkało ich dokładnie to samo. Teraz pozostawało tylko jedno pytanie. Co doprowadziło do śmierci turystów z Niemiec?

Turyści z Niemiec kontra Dolina Śmierci. Ekstremalne warunki nie dadzą szans nikomu

Badania dość szybko wskazały, że w śmierci pary nie brały udziału żadne osoby trzecie. Przyczyną tego tragicznego zakończenia miało być narażenie na ekstremalne warunki pogodowe, które panują w słynnej Dolinie Śmierci. To najgorętsze miejsce na ziemi nie daje szans nikomu, kto w nim zbłądzi. W czasie zaginięcia turystów temperatury sięgały zenitu, osiągając nawet 51 stopni Celsjusza. Szacunkowy czas przeżycia w takich warunkach określany jest zaledwie na dwa dni i to z ciągłym dostępem do wody pitnej. Szanse rodziny, która nie miała w zwyczaju przebywać w takim upale oraz wędrować, były jeszcze mniejsze. Ta smutna historia tylko udowadnia, jak szybko człowiek może stać się wyjątkowo bezbronny wobec dzikiej natury i żywiołów. Sam Tom Mahood opisał również kilka tragicznych w skutkach błędów, które popełnili turyści. Jednym z nich było nieumiejętne korzystanie z mapy. Paradoks polega na tym, że ich szczątki odnaleziono zaledwie kilka kilometrów od zabudowań zamieszkiwanych przez ludzi. Niestety, w tym przypadku matka natura okazała się silniejsza.