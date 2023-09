Afera wizowa. Unia Europejska żąda od MSZ wyjaśnień ws. "oszustw i korupcji". Podaje też datę

List unijnej komisarz ds. wewnętrznych do Zbigniewa Raua ujawnił niemiecki "Bild". Jak czytamy, Ylva Johansson w "niezwykle ostrym tonie" domaga się wyjaśnień ws. afery wizowej. Żąda danych na temat skali "oszustw i korupcji w polskim systemie wizowym".

Unia Europejska żąda od MSZ wyjaśnień ws. afery wizowej. Podaje datę

W swoim liście Ylva Johansson podkreśliła, że działania polskich władz mogą stanowić "naruszenie prawa Unii Europejskiej, a w szczególności unijnego kodeksu wizowego". Unijna komisarz ds. wewnętrznych zadała też szefowi MSZ jedenaście pytań. "Bild" cytuje niektóre z nich:

Ilu posiadaczy wiz zostało wydalonych?

Ilu z nich się ukrywało?

Ilu z nich popełniło przestępstwa w innych krajach Unii Europejskiej?

Których polskich konsulatów dotyczy sprawa?

W jakim okresie miały miejsce wskazane sytuacje?

Czy udało się zidentyfikować przypadki fałszywego wydawania wiz?

Jakie środki podjęto w celu ochrony wspólnego systemu Schengen przed oszustwami i łapówkarstwem w przyszłości?

W jaki sposób planują państwo poinformować o sprawie inne państwa strefy Schengen?

Ylva Johansson zapowiedziała, że Komisja Europejska będzie obserwować działania Polski. "Wzywam do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu jej wyjaśnienia w duchu współpracy i bez zwłoki" - podkreśliła. Jak dodała, Zbigniew Rau ma "szczegółowo odpowiedzieć" na pytania do 3 października.

"Bild" zaznacza, że szef MSZ bierze obecnie udział w kampanii wyborczej, "zatem nastawiony jest antyunijnie". "Nadal zaprzecza jakiejkolwiek winie i mówi o wydaniu co najwyżej 'kilkuset' nielegalnych wiz" - pisze niemiecki tabloid i cytuje słowa ministra, który mówił, że "nie ma żadnego skandalu wizowego".

Odwołanie Piotra Wawrzyka i afera wizowa - o co chodzi?

Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Zdymisjonowany wiceminister był odpowiedzialny w ministerstwie za sprawy konsularne i wizowe. Okazał się też autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Rozporządzenie zakładało możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tysięcy pracowników.

Z ustaleń CBA wynika natomiast, że co najmniej 200 z 600 cudzoziemców starających się o wizę do Polski skorzystało z usług polskiego pośrednika ze znajomościami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za solidną opłatą. Wawrzyk miał odpowiadać za powstający w resorcie projekt rozporządzenia w sprawie listy 21 państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy bezpośrednio w MSZ. Miało to ułatwić proces ściągania ich nad Wisłę i docelowo pozwalałoby na zatrudnienie w Polsce do 400 tys. osób. Ostatecznie PiS zarzucił ten pomysł. Wawrzyk tłumaczył potem, że była to "urzędnicza pomyłka".

