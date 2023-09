Do tragedii doszło na plaży w Michoacan w południowym Meksyku. Jak poinformował lokalny portal marca.com, nagła zmiana pogody kompletnie zaskoczyła osoby, które wypoczywały w pobliżu brzegu. Nim plażowicze zdołali zabrać swoje rzeczy i opuścić otwartą przestrzeń, nad ich głowami pojawiły się wyładowania atmosferyczne.

Meksyk. Piorun poraził dwoje plażowiczów. Nie żyją

Na nagraniu opublikowanym w serwisie X (dawny Twitter) widać wyraźnie, jak piorun uderza w teren plaży. W wyniku zdarzenia porażone zostały dwie przypadkowe osoby. Bezpośrednio trafiona została kobieta, która próbowała oddalić się od wody. Plażowiczka zginęła na miejscu.

W dalszej części materiału wideo widać, jak wyładowanie atmosferyczne obejmuje większy obszar. Jego drugą ofiarą padł mężczyzna, który ciągnął za sobą swój dobytek. Ratownicy medyczni zdążyli udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Niestety mimo ich wysiłków plażowicz zmarł w drodze do szpitala.

Jak zachowywać się podczas burzy nad wodą? Najniebezpieczniejsze są zbiorniki wodne i otwarte przestrzenie

Wyładowania atmosferyczne mogą być szczególnie niebezpieczne w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ woda dobrze przewodzi prąd. W przypadku wystąpienia burzy na takim terenie należy jak najszybciej zejść na ląd i oddalić się od brzegu (morza, jeziora, rzeki) na odległość co najmniej kilkunastu metrów. Dodatkowe zagrożenie podczas burzy stwarzają także otwarte przestrzenie, po których należy poruszać się wolno i dążyć do tego, by nie stanowić najwyższego punktu w okolicy. Najlepszym sposobem na przeczekanie wyładowań atmosferycznych jest w takiej sytuacji ukucnięcie, szczególnie w dole lub innym wgłębieniu w terenie.