Tegoroczny początek września okazał się być bardzo ciepły i pogodny dla mieszkańców niemal całej Europy. Jak prognozuje Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (ČHMÚ), stan ten ma utrzymać się również w drugiej połowie miesiąca. Temperaturze odczuwalnej w tym okresie bliżej będzie do lata, a nadejścia prawdziwej jesieni Czesi spodziewają się dopiero na przełomie miesięcy.

Długoterminowa prognoza pogody. Kiedy nadejdzie jesień?

"Zakładamy, że okres od 18 września do 15 października 2023 r. utrzyma się powyżej średniej pod względem temperatury i będzie raczej przeciętny pod względem opadów" - czytamy na stronie ČHMÚ. Jest to zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami, dotyczącymi letniego charakteru drugiej połowy września. Temperatura wzrośnie do ponad 20 st. Celsjusza, na nizinach osiągając nawet pułap 25 st. C. Średnia temperatura w nocy wyniesie z kolei 11 st. C.

Spodziewane ochłodzenie wystąpi dopiero na przełomie miesięcy i stanie się odczuwalne w pierwszej połowie października. Temperatura minimalna zamknie się w przedziale od 10 do 5 st. Celsjusza, podczas gdy temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 18 st. Celsjusza.

Nadejściu jesiennej aury towarzyszyć będą umiarkowane opady deszczu. Taki stan rzeczy wciąż nie wyklucza jednak nagłego i krótkotrwałego powrotu letniej temperatury. Jak podaje ČHMÚ, skuteczność prognozy wynosi około 75 proc. w przypadku temperatur i około 65 proc. w kwestii opadów.

Pogoda na koniec września dla Polski. IMGW: na termometrach nawet 27 st. C

Długoterminowa prognoza pogody dla Czech pokrywa się z najnowszymi przewidywaniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Polsce na termometrach wciąż dominują wartości znacząco przewyższające pułap 20 st. C. Z kolei w nocy temperatura minimalna nie spada poniżej 10 st. C. Najwyższych wartości na termometrach możemy spodziewać się w czwartek i piątek. Za dnia temperatura wzrośnie wtedy do aż 27 st. C w całym kraju. W ostatnich dniach września mogą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a nawet burze.