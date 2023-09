Górski Karabach. Azerbejdżan ogłasza "lokalną operację antyterrorystyczną"

We wtorek Azerbejdżan opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że "Armenia systematycznie ostrzeliwuje pozycje armii Azerbejdżanu". "W związku z tym, podjęto lokalne działania antyterrorystyczne mające na celu zapewnienie przestrzegania postanowień Porozumienia trójstronnego" - przekazano. Azerskie władze twierdzą, że ich działania "mają na celu przywrócenie porządku konstytucyjnego".

Armenia szybko zareagowała na te doniesienia. "Oświadczenie wydane przez Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu, twierdzące, że 19 września około godziny 11:45 jednostki Armii Obrony naruszyły zawieszenie broni w regionie Askeran przy użyciu moździerzy i broni strzeleckiej, rzekomo powodując ranę dwóch azerbejdżańskich żołnierzy, jest całkowicie fałszywe i nieprawdziwe. Jak informowaliśmy wcześniej, strona azerbejdżańska sama naruszyła zawieszenie broni w wyżej wymienionym kierunku, używając broni strzeleckiej i moździerzowej" - napisano w komunikacie.

Ministerstwo Obrony Armenii poinformowało, że "od godziny 14:00 sytuacja na granicach Republiki Armenii jest względnie stabilna".

W regionie Górskiego Karabachu doszło dwóch wybuchów. Są ofiary

We wtorek poinformowano także, że dwóch mężczyzn zginęło w wyniku wybuchu obwodzie chodżawenskim, a czterech policjantów - w drodze na miejsce pierwszego wybuchu. Do eksplozji doszło w strefie "tymczasowego rozmieszczenia rosyjskiego kontyngentu sił pokojowych" wysłanego przez Moskwę w 2020 roku w ramach porozumienia o zawieszeniu broni między Armenią a Azerbejdżanem. Policjanci byli w drodze do kontrolowanej przez Azerbejdżan Szuszy - osady zdobytej przez separatystów podczas wojny w 2020 roku.

Azerbejdżan wszczął śledztwo w tej sprawie pod kątem terroryzmu. Do zdarzeń doszło dzień po wznowieniu dostaw pomocy do separatystycznych terytoriów Górskiego Karabachu, co wzbudziło nadzieję na złagodzenie napięć między Armenią a Azerbejdżanem. Region, o który Baku i Erywań toczyły dwie wojny, jest mocno zaminowany.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 12 września ubiegłego roku Azerbejdżan rozpoczął zmasowany atak zbrojny na Armenię. Konflikt o Górski Karabach trwa od upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. W walkach we wrześniu ubiegłego roku zginęło po obu stronach ponad 300 żołnierzy. W 2020 roku wybuchły walki między Azerbejdżanem a Armenią. Zakończyło je zawarte za pośrednictwem Rosji porozumienie, na mocy którego Armenia miała oddać część spornego terenu, a rosyjskie siły pokojowe zostały rozmieszczone w tak zwanym korytarzu laczinskim, łączącym Górski Karabach z Armenią. Górski Karabach jest zamieszkały w zdecydowanej większości przez Ormian.