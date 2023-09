Prezydent Zełenski gorzko o kontrofensywie: Będę z wami całkowicie szczery

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu w programie "60 minut" stacji CBS News. W rozmowie apelował, by świat zjednoczył się przeciwko prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. - Są narody liczące miliardy ludzi, które powinny mu powiedzieć, że kroki, które podejmuje, prowadzą do trzeciej wojny światowej - ostrzegał Zełenski.

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonywał, że stawką w wojnie w Ukrainie jest porządek światowy. - Jeśli Ukraina upadnie, co będzie za dziesięć lat? Jeśli Rosjanie dotrą do Polski, co będzie dalej? Trzecia wojna światowa? - pytał prezydent Ukrainy. Zapewniał, że jego kraj poprzez walkę broni porządku światowego. - To Ukraińcy płacą najwyższą cenę. My naprawdę walczymy o naszą wolność i umieramy. Nie jesteśmy fikcją, nie jesteśmy książką. Walczymy naprawdę z państwem nuklearnym, które grozi zniszczeniem świata - mówił.

Zełenski o kontrofensywie: Będę z wami całkowicie szczery

Ukraiński przywódca był również pytany o powolną ukraińską kontrofensywę. - Będę z wami całkowicie szczery. Przejęliśmy inicjatywę. To jest na plus (...) Zatrzymaliśmy rosyjską ofensywę i przystąpiliśmy do kontrofensywy. A mimo to nie jest ona zbyt szybka. Ważne jest, abyśmy każdego dnia posuwali się do przodu i wyzwalali terytorium - stwierdził.

W dalszej części rozmowy z większym optymizmem przekonywał, że siły ukraińskie będą w stanie przełamać rosyjską obronę. - To się stanie, jestem tego pewien. Nie mogę powiedzieć, gdzie to się stanie najszybciej. Nie mogę o tym mówić. Przykro mi, bo wiem, gdzie się przebijemy. I to przebijemy się potężnie - dodał.

W jego ocenie ''niektórzy nie rozumieją, co to znaczy iść naprzód tam, gdzie jest około 200 tys. rosyjskich żołnierzy". Jak podkreślał, z taką sytuacją mierzą się właśnie jego żołnierze na wschodzie kraju. - Wszyscy chcą, abyśmy przełamali linie obrony. Bardzo tego chcemy, ale to nie jest łatwe - podsumował.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie

Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że w ciągu ostatniej doby doszło do 35 starć między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi. Siły rosyjskie ostrzeliwały Ukrainę rakietami odpalonymi z samolotów, a także irańskimi dronami Szahid. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 6 pocisków manewrujących, a także 6 dronów. Wskutek działań kremlowskiego reżimu ranne zostały osoby cywilne, zniszczone budynki mieszkalne, a także uszkodzona infrastruktura cywilna.

Według najnowszego raportu Rosjanie atakują infrastrukturę cywilną obwodu odeskiego przy użyciu pocisków manewrujących i irańskich dronów. Obecnie są ustalane konsekwencje tego ataku terrorystycznego. Rosjanie przeprowadzili 15 ostrzałów rakietami niekierowanymi i 70 ataków lotniczych. Obiekty wojskowe i cywilne 47 razy były celem ataków artyleryjskich, głównie w regionach Charkowa, Ługańska, Doniecka, Zaporoża i Chersonia. Ukraińscy żołnierze nadal prowadzą działania obronne na wschodzie i południu Ukrainy, natomiast operacje ofensywne prowadzone są na kierunku Melitopola i Bachmutu. W tych rejonach sukcesywnie niszczone są zgrupowania wroga, a Ukraińcy wyzwalają okupowane terytoria.

W okolicach Awdijwki i Marjinki Rosjanie wielokrotnie próbowali przełamać ukraińską obronę. Podobne próby podejmowane były w obwodzie donieckim i Zaporożu. Wszędzie Ukraińcy zdołali utrzymać pozycje, zadając jednocześnie znaczne straty wrogom.

Ukraińskie siły powietrzne przeprowadziły 9 nalotów na zgrupowania wojsk rosyjskich, a artyleria uderzyła dwukrotnie w miejsca koncentracji jednostek rakietowych i 11 razy w artylerię wroga. Rosjanie w dalszym ciągu gromadzą wojska w pobliżu Siewierska i Słobożańska. Według najnowszego raportu ukraińskiego sztabu siły rosyjskie zwiększają także powierzchnię pól minowych wzdłuż swojej granicy państwowej w obwodzie biełgorodzkim.